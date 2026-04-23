El Ibex 35 recupera parte de las pérdidas al cierre y cae un 0,67%, por debajo de los 17.900 puntos

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,67%, hasta situarse en los 17.885,9 puntos, lo que supone una leve recuperación en comparación con la media sesión, cuando el selectivo había llegado a caer un 1,27%.

A cuenta de las tensiones geopolíticas, el Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha cifrado en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Así las cosas, la economía mundial se enfrenta a la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz a causa del conflicto con Irán, que supone la pérdida de 13 millones de barriles de petróleo al día, además del impacto sobre otras materias primas vitales, según ha advertido el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo, en una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con EEUU o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque.

En el plano empresarial, Banco Santander ha informado de que suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco.

De su lado, Bankinter ha inaugurado la temporada de resultados con un beneficio neto atribuido de 290,66 millones de euros en el conjunto del primer trimestre del año, lo que supone un alza del 7,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Fuera del Ibex, la cadena de supermercados Dia ha indicado que disparó sus ventas brutas bajo enseña en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euros.

De esta forma, los principales valores alcistas este jueves han sido Solaria (+5,45%), Telefónica (+2,94%), Redeia (+1,42%), Naturgy (+1,40%), ACS (+1,39%) y Cellnex (+1,20%). Del lado contrario se han situado Aena (-5,17%, por el efecto 'ex dividendo'), Indra (-3,41%), Grifols (-2,63%), Bankinter (-2,57%), Amadeus (-2,14%) y BBVA (-2,12%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido desigual este jueves. Aunque Londres y Fráncfort han caído un 0,19% y un 0,16%, respectivamente, Milán ha subido un 0,26%, y París, un 0,87%.

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent alcanzaba los 103,52 dólares, un 1,58% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 94,39 dólares, un 1,52% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha avanzado levemente hasta el 3,471%, desde el 3,466% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha escalado en cuatro décimas, hasta los 46,2 puntos básicos.

Al cierre de la sesión europea, el euro cotizaba prácticamente sin cambios frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1702 dólares por cada euro.