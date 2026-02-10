Jefferies eleva el precio objetivo de CaixaBank a 13,2 euros

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2025, a 30 de enero de 2026, en Valencia (España). CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La casa de análisis de valores Jefferies ha decidido elevar el precio objetivo que tiene asignado sobre CaixaBank hasta los 13,2 euros, desde los 10 euros que mantenía con anterioridad, al tiempo que sigue manteniendo la recomendación de 'Comprar' acciones de la empresa.

En un informe publicado esta semana, la firma considera que el banco tiene todavía potencial al alza, pese a que cotiza a unos múltiples superiores a la media de la banca europea.

"CaixaBank sigue siendo una de las historias de crecimiento y rentabilidad estructural exitosas de Europa, beneficiándose de la opcionalidad de desplegar capital hacia áreas de alto crecimiento en RoTE", han afirmado los analistas de Jefferies.

Los expertos explican que la rentabilidad no ha tocado techo, según las previsiones de RoTE del banco. Asimismo, el banco tiene vientos de cola en el margen de intereses por la cartera ALCO y por la cobertura de los depósitos.

De cara al futuro, para 2028, el banco afronta un posible escenario favorable si el impuesto especial a la banca decae, ya que actualmente le está costando al banco el 10% de sus beneficios. "Aunque creemos que un rechazo pleno es improbable, un rediseño parece posible", consideran los analistas.

El informe de Jefferies considera otros dos escenarios posibles aparte del central. Uno más positivo, donde el margen de clientes sea más elevado y la ratio de costes más reducida. Esto podría impulsar la acción hasta los 14,9 euros. En un escenario menos favorable en estas métricas, los títulos podrían depreciarse hasta los 9 euros.