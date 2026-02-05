José Antonio Álvarez (Santander) asume la presidencia de Inbonis Rating y entra en su accionariado

Archivo - José Antonio Álvarez (Santander) asume la presidencia de Inbonis Rating. - INBONIS RATING - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Álvarez, actual vicepresidente no ejecutivo de Banco Santander y exconsejero delegado de la entidad, ha asumido el cargo de presidente no ejecutivo de Inbonis Rating, agencia de calificación crediticia especializada en pymes y empresas de mediana capitalización. El nombramiento se produce a la par de la incorporación de Álvarez al accionariado de la compañía.

La agencia destaca, en un comunicado remitido este jueves, la trayectoria de más de tres décadas en la alta dirección financiera y bancaria de Álvarez. Resalta su experiencia en Banco Santander, donde actualmente es vicepresidente no ejecutivo del Grupo y al que se incorporó en 2002. Además, entre 2015 y 2022 fue su consejero delegado.

Además, es consejero independiente de Aon plc., consejero de APD, miembro de comité consultivo de Buenavista Capital y participa como patrono en varias organizaciones culturales y de carácter social.

La firma afirma que la incorporación de Álvarez marca una "nueva etapa" orientada a consolidar la proyección internacional de la agencia y a situarla como proveedor de referencia de calificaciones crediticias de pymes y empresas de mediana capitalización en Europa.

Álvarez ha resaltado la importancia de que Europa cuente con agencias de rating europeas "fuertes". "La autonomía estratégica de Europa se nutre de proyectos como este, por lo que tenemos que apoyarlo", ha agregado.