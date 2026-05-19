Kindelán (AEB) ve al euro digital "complementario" a Bizum y lo descarta como primera opción de medio de pago

Archivo - La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán. - JAVIERVALEIRO/AEB - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ve al euro digital como una solución "complementaria" a medios de pago privados digitales como Bizum y lo descarta como primera opción por el posible impacto que tendría en los depósitos bancarios y su elevado coste de implantación.

En este sentido, Kindelán ha explicado en un acto organizado por el Real Instituto Elcano que el proyecto del Banco Central Europeo (BCE) tendría que "llegar a donde no lo haga bizum", aunque ha defendido su capacidad diferencial al permitir transacciones 'offline' y su papel en el servicio mayorista.

Entre los inconvenientes principales, Kindelán ha argumentado que hay que tener en cuenta el impacto que la solución podría tener en los depósitos bancarios si el euro digital es percibido como una herramienta segura sin límite de tenencia en monedero.

De darse esa situación, las entidades financieras verían reducido el ahorro que sus clientes delegan en ellas a través de cuentas personales, lo que, tal y como ha advertido la presidenta de la AEB, limitaría, en consecuencia, "la concesión de crédito".

Asimismo, la máxima representante de la patronal bancaria española ha señalado el coste de implantación como otra de las principales desventajas. Así, ha recordado que la consultora PwC estimó recientemente el coste total en 18.000 millones de euros.

No obstante, el BCE calculó que el desembolso se situaría entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros. En consecuencia, Kindelán ha pronosticado que el precio final se posicionará "entre ambas estimaciones".

EL COMPROMISO DE BIZUM

A pesar de todo, la dirigente ha reconocido que desde la AEB "comparten todos los objetivos del euro digital". Entre otros, el proyecto busca dotar de autonomía estratégica a Europa -frente a las soluciones americanas como Visa y Mastercard- o integrar el sistema de pagos comunitario.

En esta línea, la presidenta de la AEB ha asegurado que la banca nacional ha estado trabajando en ofrecer alternativas privadas para "completar ese mapa de pagos digitales que necesita el 'Viejo Continente'".

En este contexto, Kindelán ha puesto en valor el compromiso de Bizum, al que considera "uno de los sistemas de pagos digitales más desarrollados del continente, sino el que más".

Con todo, la presidenta de la entidad ha expresado el empeño del sector privado por interconectar la herramienta española con otras opciones similares que ya existen en otros países europeos.

"Desde marzo ya podemos hacer operaciones con Italia y Portugal sin ningún tipo de problema, y, como tarde, en el primer trimestre del 2027 podremos hacer Bizum a otras naciones como Alemania o Portugal hasta alcanzar un total de 13 países en el sistema", ha remachado la directiva.