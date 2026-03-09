Kraken y Nasdaq desarrollarán una plataforma para conectar mercados de acciones tokenizadas regulados

Archivo - Logo de Kraken. - KRAKEN - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Payward, la empresa matriz de la plataforma de criptomonedas Kraken, ha cerrado un acuerdo con Nasdaq para crear una infraestructura que conecte los mercados de capitales de acciones tokenizadas con redes de blockchain descentralizadas.

Esta plataforma estará impulsada por xStocks, la plataforma de acciones tokenizadas de Payward que ya ha superado en menos de un año los 25.000 millones de dólares (21.589 millones de euros) en volumen de transacciones.

Dentro de este ecosistema, sStocks funcionará como la infraestructura que alimenta el ecosistema abierto, permitiendo que las acciones tokenizadas interactúen con redes blockchain descentralizadas mientras permanecen alineadas con los valores negociados en los mercados regulados.

De esta manera, los clientes en jurisdicciones elegibles podrán intercambiar acciones tokenizadas entre un mercado regulado y autorizado y ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) abierto.

Con el fin de garantizar la integridad del ecosistema, Payward Services proporcionará la incorporación de acciones tokenizadas a través de la plataforma Kraken.

Además, en aquellas jurisdicciones donde los clientes ya pueden operar con xStocks, Payward será la capa de liquidación principal para las transacciones de los futuros tokens de acciones de Nasdaq durante un período inicial.

Nasdaq espera que su diseño de 'equity tokens' y los servicios asociados basados en tecnología de registro distribuido (DLT) entren en operación a partir del primer semestre de 2027.

"Al combinar el liderazgo de Nasdaq en mercados de acciones regulados con la infraestructura de activos digitales de Payward y la plataforma global de Kraken, estamos construyendo la capa de liquidez, el motor de riesgos y las aplicaciones financieras que permitirán que las acciones tokenizadas funcionen en un sistema financiero más global, continuo y eficiente en capital", señaló el co-consejero delegado de Payward y Kraken, Arjun Sethi.