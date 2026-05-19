Lexroom levanta 42 millones de euros en una ronda de serie B liderada por Left Lane Capital

De izquierda a derecha: Andrea Lonza, cofundador y CTO de Lexroom; Paolo Fois, cofundador y CEO de la firma; y Martina Domenicali, cofundadora y CRO. - LEXROOM

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La 'legaltech' Lexroom ha cerrado una ronda de financiación de serie B que asciende a 50 millones de dólares (42 millones de euros) liderada por Left Lane Capital con la participación de Base10 Partners, Eurazeo, Acurio Ventures, el inversor inicial Entourage y View Different.

La operación se cierra ocho meses después de la serie A de 19 millones de dólares (16 millones de euros), lo que ha permitido a la plataforma expandir su actividad a más de 8.000 bufetes de abogados y equipos jurídicos corporativos, según informó la 'startup' en un comunicado.

Esta ronda financiará la expansión de Lexroom por toda Europa, comenzando por España y Alemania, después de utilizar a Italia como campo de pruebas. En concreto, establecerá equipos locales y capacidades específicas para cada jurisdicción desarrolladas en colaboración con las firmas ya establecidas en el mercado.

Lexroom ha diseñado una inteligencia artificial legal priorizando los datos, sobre una infraestructura propia con más de seis millones de fuentes legales verificadas que se actualizan continuamente y están optimizadas para su recuperación.

"Los países de derecho civil necesitan un motor jurídico de IA que priorice el razonamiento basado en datos", declaró el consejero delegado y cofundador de Lexroom, Paolo Fois.