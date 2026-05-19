La ley 'CR7' italiana compite con la 'Beckham' española por captar millonarios: por qué los ricos se mudan a Milán

La ley 'CR7' italiana compite con la 'Beckham' española por captar millonarios - EUROPA PRESS

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscalidad se ha convertido en uno de los criterios determinantes a la hora de elegir residencia entre profesionales de alto poder adquisitivo y grandes fortunas. Durante años, Dubái se consolidó como uno de los destinos favoritos gracias a la ausencia de impuestos sobre la renta y su dinámico mercado laboral. Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Próximo ha erosionado su atractivo como refugio seguro para grandes patrimonios.

Ahora, dentro de Europa, una ciudad ha empezado a brillar como alternativa para los ricos expatriados: Milán. Más allá de los tradicionales refugios fiscales como Andorra, Luxemburgo o Irlanda, Italia ha logrado posicionarse gracias a un régimen fiscal diseñado para atraer a las rentas más altas que provienen del extranjero.

Asimismo, en los últimos años, fondos de inversión estadounidenses como Millennium Management han abierto oficinas en Milán, ofreciendo plazas que han ganado atractivo entre operadores y gestores de cartera gracias al régimen de tipo fijo para altos ingresos que ofrece Italia a los nuevos residentes.

¿POR QUÉ LA FISCALIDAD DE ITALIA ATRAE A LOS MILLONARIOS EXTRANJEROS?

Italia aplica un régimen fiscal especial para los nuevos residentes conocido popularmente como la 'regla CR7', en referencia al apodo de Cristiano Ronaldo, que se mudó a Turín en 2018 al fichar por la Juventus. Esta norma permite a los residentes fiscales pagar un impuesto fijo de 300.000 euros anuales por las rentas generadas en el extranjero, durante un periodo de 15 años.

Los miembros de la unidad familiar que también decidan acogerse al régimen abonarán una tarifa plana reducida de 50.000 euros anuales. El régimen cubre rentas procedentes de inversiones financieras, derechos de imagen, plusvalías y herencias extranjeras, mientras que los ingresos generados en Italia tributan de forma ordinaria.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA LEY 'CR7' DE LA 'BECKHAM' ESPAÑOLA?

Por su parte, España cuenta con el Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados desde el 2005, conocido como la 'Ley Beckham' por coincidir con el fichaje del futbolista al Real Madrid.

Esta norma permite tributar solo por los ingresos generados en España con un tipo fijo del 24% sobre los primeros 600.000 euros y un 47% sobre el excedente, durante un máximo de 6 años.

En muchos casos, para los grandes patrimonios con rentas en el extranjero la 'regla CR7' resulta fiscalmente más ventajosa que la 'Ley Beckham' española, ya que no tiene techo, da igual si las rentas del exterior son de un millón o de cien millones de euros, el contribuyente paga siempre 300.000 euros fijos al año.

Asimismo, según la consultora Henley & Partners, especializada en planificación de residencia y ciudadanía por inversión, la fiscalidad italiana lleva a muchos clientes de alto patrimonio a concluir que instalarse en Italia sale más barato que hacerlo en Mónaco, un enclave sin impuesto sobre la renta, una vez sumados todos los costes de vida.

LAS VENTAJAS PARA LOS INVERSORES QUE SE MUDAN A ITALIA

Este destino también se ha vuelto popular entre los inversores no europeos, ya que la vía de acceso más habitual a la residencia en Italia pasa por invertir 250.000 euros en una startup italiana o 500.000 euros en una empresa más grande y consolidada, a través del denominado visado de inversor o Golden Visa italiana.

Asimismo, los inversores pueden adquirir un visado por comprar 2 millones de euros en bonos del Estado o hacer una donación de 1 millón de euros a proyectos de interés público en el país.

En esta línea, el neobanco N26 destacó el año pasado que la región de Milán albergaba alrededor de 300.000 residentes extranjeros en 2023, representando un 20% de la población de la capital financiera italiana, en parte gracias a la fuerte presencia de multinacionales que contratan talento internacional.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MILÁN

El éxito de Milán tiene un precio. La ciudad está registrando una afluencia de riqueza sin precedentes que está disparando el mercado inmobiliario.

Según un estudio del portal inmobiliario italiano Immobiliare.it, se prevé que los precios más altos en 2026 se registren en Milán, tanto para alquileres como para ventas. En concreto, para quienes buscan comprar una vivienda, se espera que el precio por metro cuadrado aumente un 2% para finales de 2026, alcanzando casi los 5.700 euros.

Asimismo, según un estudio de la consultora inmobiliaria Knight Frank, los precios de los inmuebles 'prime' en Milán han subido un 38% en los últimos cinco años.

Esta presión sobre el mercado ha tenido consecuencias directas para los trabajadores locales, ya que el elevado coste de vida está empujando a muchos residentes a mudarse a ciudades cercanas como Turín, desde donde se desplazan diariamente a trabajar en Milán, en un fenómeno que recuerda al que ya se vive en Londres o París.