Mapfre abonará el 28 de mayo el dividendo complementario de 0,11 euros por acción

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Mapfre ha acordado, en su reunión celebrada el 28 de abril, abonar el próximo 28 de mayo un dividendo complementario de 0,11 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2025, tal y como ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La distribución de este dividendo fue aprobada por la junta general de accionistas celebrada el pasado 13 de marzo y se aplicará a todas las acciones con derecho a percibirlo, ajustándose proporcionalmente el importe correspondiente a los títulos en autocartera.

De este modo, el pago total con cargo a los resultados del pasado ejercicio se eleva a los 0,18 euros, al sumar a los 0,11 euros del próximo mes de mayo, el pago ya realizado de un dividendo de 0,07 euros. Así, el 'pay-out' --porcentaje del beneficio que se destina a dividendos-- se eleva hasta el 51,4%.

Este nivel de reparto supone que entre ambos dividendos, Mapfre distribuirá entre los titulares de acciones 554 millones de euros.

En este sentido, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ya argumentó durante su intervención en la Junta que esta retribución "es coherente con el compromiso firme de la compañía con sus accionistas y con su capacidad de generar caja de forma constante".

El pago se efectuará conforme a las normas de funcionamiento vigentes del servicio de registro, compensación y liquidación de valores gestionado por Iberclear, actuando como agente de pago Banco Santander.

En este contexto, el calendario fijado para el abono del dividendo establece que el 25 de mayo será el último día en el que las acciones cotizarán con derecho a percibirlo. A partir del 26 de mayo, los títulos se negociarán ya sin ese derecho.

Asimismo, el 27 de mayo se determinará qué accionistas tienen derecho a cobrar el dividendo, al fijarse en esa fecha el registro de titulares.