Mapfre apuesta por el negocio en Europa y EEUU y anticipa alzas en los precios por la Guerra en Irán

El consejero delegado de Mapfre Global Risks, Bosco Francoy. - MAPFRE GLOBAL RISKS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre ha entrado en una nueva fase de expansión internacional. Concretamente, la división de grandes riesgos de la compañía --que provee de soluciones a clientes que trabajan en actividades o proyectos complejos, como grandes infraestructuras civiles o satélites-- va a poner el foco de su actividad en Europa y Estados Unidos (EEUU).

En este sentido, la unidad de Global Risks, que en 2025 supuso el 5% del beneficio y el 6% de las primas totales del Grupo Mapfre, tiene previsto desplegar desde Madrid su capacidad de suscripción y gestión de grandes riesgos para empresas en estos mercados.

"Los negocios para Europa y Estados Unidos que vamos a hacer desde Madrid van a ser una fuente nueva de desarrollo que hasta el día de hoy teníamos muy limitada por decisión propia, pero ahora ya tenemos una posición madura como organización y como estructura para poder dar, en el negocio del gran riesgo, el salto en esos países", ha precisado el consejero delegado de esta división de Mapfre, Bosco Francoy.

En un encuentro con medios con motivo de las 'XXX Jornadas Internacionales' que la aseguradora ha organizado este jueves y viernes en Cáceres, el directivo ha subrayado que esta expansión se apoyará en un modelo de crecimiento diversificado, en el que también tienen peso nuevas líneas de negocio como el 'ciberseguro' y los seguros 'paramétricos'.

"Hemos empezado desde el año pasado a dar soluciones en seguros cibernéticos, estamos dando apoyo a nuestros clientes ahí", ha detallado, al tiempo que ha destacado los seguros paramétricos como "una nueva vía de desarrollo" que la compañía aborda con prudencia, pero con vocación de permanencia.

En paralelo, la aseguradora mantiene su estrategia en los ramos y sectores tradicionales --daños, responsabilidad civil, transportes y construcción, entre otros--, con una mayor exposición actual al negocio de daños, aunque con un refuerzo progresivo del resto de líneas.

En el caso de la construcción, Francoy ha señalado su dependencia del contexto político y de la evolución de las economías locales, lo que genera oportunidades de forma variable.

Además, el directivo ha remarcado que el negocio con clientes que operan a través de cautivas --estructuras aseguradoras propias de las compañías para gestionar parte de sus riesgos-- se mantiene estable, aunque en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de usuarios bajo esta modalidad.

Así, Francoy ha respaldado que este tipo de estructuras requiere un nivel de servicio especializado y ha insistido en que el trabajo en el ámbito del servicio al cliente ha permitido reforzar la base de asegurados en este segmento, situando el peso de las cautivas en torno a un tercio del total de la cartera de primas de la unidad de grandes riesgos.

Por otro lado, Mapfre Global Risks ha puesto en marcha un 'hub' en Colombia, operativo desde enero de este año, con el objetivo de acercar la toma de decisiones de esta división a los clientes de Iberoamérica.

"Por el perfil de Mapfre, tenemos una actividad muy importante tanto en Iberia como en Iberoamérica. Una de las maneras de estar más cerca de esos clientes fue establecer un 'hub' en Colombia", ha argumentado Francoy.

Este equipo de riesgos globales de la aseguradora está orientado a la suscripción, la respuesta rápida y la generación de negocio en la región, con excepción de México y Brasil, mercados que cuentan con estructuras propias debido a su mayor dimensión.

EL IMPACTO EN LOS PRECIOS POR LA GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Por otro lado, Mapfre, como el resto de compañías con calado internacional no escapa a las presiones derivadas por el conflicto en Oriente Próximo. De este modo, Francoy ha reconocido que la guerra en Irán puede tener un impacto directo en la evolución de los precios del seguro, aunque su traslación al mercado no siempre es "inmediata ni homogénea".

En este entorno, el CEO de la unidad de riesgos globales ha señalado que la compañía trabaja para ser capaz de analizar, identificar, mitigar y transferir esos riesgos.

Con todo, el directivo ha expuesto que "si se dieran situaciones prolongadas de tensión, es posible que en algunas actividades, en algunos ramos, se puedan ver algunas modificaciones en la tendencia de precio".

En paralelo, el ejecutivo ha señalado que la inflación también puede tener un impacto estructural en el negocio asegurador, al encarecer los costes de reparación y siniestro. Si bien, ha puntualizado que se trata de efectos progresivos que permiten ajustar las tarifas de forma gradual conforme evoluciona el mercado.

Sobre la dinámica de los ciclos del sector, Francoy ha apuntado que resulta "extremadamente difícil" anticipar su duración, al depender de múltiples factores tanto internos como externos.

Entre los elementos endógenos, el CEO de Mapfre Global Risk ha hecho especial mención a un posible deterioro continuado de los resultados, mientras que entre los exógenos ha puesto el foco en los grandes siniestros catastróficos que afecten al capital del sector asegurador. Estos cambios podrían, tal y como ha justificado, generar un endurecimiento del negocio, es decir, una subida de precios.

OBJETIVO 2026: MANTENER LOS 51,5 MILLONES DEL PASADO AÑO

En cuanto al rendimiento de la actividad, Mapfre Global Risks ha pasado de registrar 15 millones de euros de beneficio en 2020 a 51,5 millones en el pasado ejercicio. El fuerte incremento estuvo entonces motivado por el ascenso de las primas de los seguros --cuando el riesgo era prácticamente el mismo-- y por la ausencia de siniestros relevantes, tal y como ha aseverado Francoy.

"No achaco a la suerte el que haya habido una buena ratio combinada recientemente, lo achaco a un trabajo muy responsable de suscripción y de posicionamiento con nuestros clientes y luego sí, a esa 'pizquita' de suerte que supone el que haya o no un huracán. Eso siempre es importante", ha especificado.

De cara a las cuentas del ejercicio 2026, el máximo responsable de Global Risks ha asegurado que el pago de 352 millones de euros correspondiente al satélite 'SpainSat II' de Hisdesat, filial de Indra, siniestrado tras un choque en el espacio que lo dejó inservible y asegurado por Mapfre, tendrá un impacto "muy, muy reducido" en los resultados de la división.

No obstante, Francoy ha admitido que para el negocio de grandes riesgos, Mapfre espera preservar las ganancias del pasado año. Por ahora, la unidad ha cosechado 10,4 millones de euros de beneficio hasta marzo del presente ejercicio, lo que supone un 4% más que doce meses atrás.

"Tenemos toda la vocación de seguir haciendo negocio. El crecimiento de estas líneas --las de Europa, EEUU e Iberoamérica-- nos aportará más volumen, pero la competitividad que hay ahora mismo y los descuentos tan importantes que estamos viendo en las primas hacen que sea difícil prever un gran crecimiento este año", ha zanjado Francoy.