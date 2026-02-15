Mapfre consigue rentabilizar el negocio de automóviles en 2025 y da por superada la crisis en el ramo

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, durante una rueda de prensa, en el Auditorio de Fundación Mapfre, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha conseguido que su negocio de seguro de automóviles ya sea rentable en 2025 y ha dado por superada la crisis que este ramo experimentó entre 2021 y 2023 por la alta inflación y la actualización del baremo de daños en accidentes de tráfico.

"Hemos demostrado que hemos podido superar esa crisis que tuvimos en los años 2021, 2022 y 2023 respecto al seguro del automóvil, que presentó ratios que no eran aceptables", comentó el jueves el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, en la rueda de prensa para presentar los resultados del grupo correspondientes a 2025.

Esta reducción se basa, principalmente, en el descenso que se ha producido en Iberia, Brasil y Norteamérica, según explicó Huertas, señalando que este ramo ha sido el "punto frágil" de las aseguradoras en los últimos años desde la pandemia.

En concreto, el ramo de automóviles cerró 2025 con un ratio combinado -que mide la rentabilidad técnica de un negocio al tener en cuenta las primas sobre los gastos-, por debajo del 100%, de manera que los ingresos compensan los costes. A nivel grupo, la ratio se situó en el 99,8%, 4,8 puntos porcentuales menos que con la ratio que operaba en 2024, del 104,6%.

Así, en Iberia, el ratio pasó del 105,4% en 2024 al 96,4%, es decir, nueve puntos porcentuales. En Brasil, el ratio se situó en el 98,3% a cierre de 2025, frente al 101,2% del año anterior, mientras que en el negocio de Resto de Latinoamérica siguió mejorando su rentabilidad hasta el 97%, en comparación con el 98,5% que tenía en 2024. En Norteamérica, bajó hasta el 96,9%, frente al 99,1% y en la región de Europa, Oriente Medio y África, se redujo al 102,8%, desde el 117,9% de 2024.

HUERTAS PIDE "NO BANALIZAR" EL SEGURO DE AUTOMÓVILES

Preguntado en rueda de prensa sobre una posible competencia en precios durante 2026 en este segmento, Huertas señaló que la gestión de este seguro es "muy compleja, muy técnica" y rechazó hablar de 'guerra de precios'. En cambio, defendió que su aseguradora prefería el de "precio suficiente y adecuado para cada cliente" y, por tanto, no va a prometer ser la compañía "más barata".

"Nosotros no vamos prometiendo ser la compañía más barata y nunca lo haremos. Nosotros lo que vamos siempre es prometiendo ser la mejor compañía, el mejor precio, con el servicio que espera el cliente", recalcó Huertas en concreto.

Además, considera que no es bueno que se "banalice" el concepto del seguro de automóviles, tampoco de ningún otro seguro. Pero, en referencia, al del coches, defendió que es "muy complejo y delicado".

"Las responsabilidades civiles son elevadísimas y, desde luego, el riesgo que corre la aseguradora, pero sobre todo el riesgo que corre el cliente cuando no esté bien asegurado por un mal asesoramiento, es importante. Por eso el precio tiene que ser el que sea y es personalizado en función de las circunstancias de cada cliente", concluyó.