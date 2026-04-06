Mapfre se une al Consejo Asesor de FundaciónInade para "promover la cultura del seguro"

Francisco Cenador Carrasco (i), director regional Galicia de Mapfre, y José Ramón Santamaría Barreiro (d), presidente de Fundación Inade, en la firma del acuerdo. - FUNDACIÓN INADE
MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La aseguradora española Mapfre y la Fundación Inade han firmado un convenio de colaboración que permitirá desarrollar, a lo largo de 2026, distintas iniciativas orientadas a promover la cultura del seguro y la gerencia de riesgos en el tejido empresarial.
El acuerdo fue suscrito el pasado viernes 27 de marzo por el director regional de Mapfre en Galicia, Francisco Cenador Carrasco, y el presidente de Fundación Inade, José Ramón Santamaría Barreiro, en un acto que marca el inicio de la colaboración entre ambas entidades en favor del "conocimiento y la divulgación en el ámbito asegurador", tal y como ha reconocido esta lunes la organización en un comunicado.
Mediante este pacto, Mapfre participará activamente en las actividades impulsadas por Fundación Inade, contribuyendo a la generación de espacios de formación y análisis dirigidos a profesionales del seguro, directivos y empresarios.
En este contexto, Cenador ha destacado que "para Mapfre es fundamental apoyar este tipo de iniciativas "especialmente en un entorno cada vez más complejo e incierto".
De su lado, Santamaría ha subrayado que "iniciar esta colaboración con una entidad como Mapfre supone un paso muy relevante para la fundación. Contar con su experiencia y conocimiento nos permitirá fortalecer nuestro Plan de Actuación durante este 2026".