Menos del 10% de las compañías del Ibex celebraron sus juntas sólo online en 2025, según Sodali&Co

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

En 2025, menos del 10% de las compañías del Ibex 35 celebraron sus juntas generales de accionistas de forma exclusivamente virtual, según el informe 'Desarrollo internacional de las juntas generales de accionistas exclusivamente virtuales', elaborado por la firma global de asesoramiento corporativo Sodali&Co.

En este sentido, el estudio analiza la evolución de este modelo en distintos mercados internacionales y señala que, aunque el marco legal permite celebrar juntas exclusivamente por medios telemáticos en varias jurisdicciones, su adopción en los países occidentales "sigue siendo desigual".

Concretamente en España, la gran mayoría de los emisores del selectivo nacional continúa optando por formatos híbridos, que combinan la asistencia física con la participación remota de los accionistas, tal y como explican desde Sodali&Co.

Por el contrario, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, caracterizado por una elevada dispersión accionarial, cerca del 75% de las compañías del S&P 500 celebran sus juntas exclusivamente 'online', mientras que en Canadá este formato representa aproximadamente la mitad de los emisores del índice S&P/TSX.

De su lado, en Europa destaca Alemania en esta modalidad. Allí, el 65% de las empresas del DAX también recurrieron a sesiones virtuales durante la asamblea con sus inversores, según el análisis. No obstante, en Reino Unido, menos del 5% de las empresas del FTSE 100 celebran sus juntas exclusivamente 'online, y en Portugal la cifra ronda el 15% de los emisores del PSI.

Asimismo, en Francia, este formato no está permitido por el marco regulatorio doméstico para las empresas cotizadas y en otros países como Italia, Suiza o Finlandia, aunque la legislación permite su celebración, en la práctica las empresas no las contemplan.

Sobre las diferencias en la adopción entre países, el informe justifica que responde en gran medida a las "preocupaciones de inversores y otros grupos de interés sobre la protección de los derechos de los accionistas y la calidad de la interacción con los órganos de gobierno".

UN DEBATE NO SOLO TECNOLÓGICO, SINO DE GOBERNANZA

"El debate sobre las juntas exclusivamente virtuales no es solo tecnológico, sino de gobernanza. Las compañías deben valorar cuidadosamente cómo garantizar los derechos de los accionistas y mantener un diálogo constructivo con sus inversores. Un mal paso puede repercutir en las elecciones del consejo en las juntas futuras", ha argumentado el gerente de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de Sodali&Co, Eduardo Sancho.

Por otro lado, el análisis identifica que juntas generales de accionistas híbridas, que permiten tanto la asistencia presencial como la participación telemática, se están consolidando como la práctica más extendida a nivel internacional.