El mercado transaccional de Brasil registra 256 operaciones en el primer trimestre y moviliza 15.664 millones

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado de fusiones y adquisiciones de Brasil contabilizó durante el primer trimestre un total de 256 transacciones por un importe agregado de 92.468 millones de reales (15.664 millones de euros), lo que supone un retroceso del 43,4% en el número de operaciones realizadas, pero un incremento del 92,9% en su valor.

De acuerdo con el informe elaborado por TTR Data, el 46% de las operaciones han hecho pública la cuantía involucrada y el 73% ya se han completado. El sector inmobiliario fue el más activo, con 48 operaciones, seguido del de Internet, software y servicios informáticos, con 39.

Por segmentos, el de capital privado registró 17 operaciones, un 26% menos, por un valor total de 16.300 millones de reales (2.761 millones de euros).

En el de capital riesgo se ejecutaron 41 rondas de financiación por 1.400 millones de reales (237,2 millones de euros), un 58% menos de operaciones, mientras que se anotaron 73 adquisiciones de activos por 14.300 millones de reales (2.422 millones de euros) equivalente a un alza del 62% en la inversión total.

Las empresas brasileñas pusieron el ojo, principalmente, en Chile y Argentina, donde llevaron a cabo tres operaciones en cada país. Por su parte, Estados Unidos lideró las inversiones en Brasil con 29 operaciones, esto es una caída del 21%.

En cuanto a la clasificación de los asesores financieros por número de operaciones, Banco Itaú destacó en primera posición con siete, al tiempo que Banco Bradesco hizo lo propio en términos de valor con 32.900 millones de reales (5.573 millones de euros).

Respecto a los asesores jurídicos, el bufete Mattos Filho figuró como aventajada tanto en número de operaciones como en valor con 18 compraventas que sumaron un total de 38.200 millones de reales (6.475 millones de euros).