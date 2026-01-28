Metagestión aumenta un 4,8% los activos bajo gestión en 2025, hasta los 106,5 millones de euros

Archivo - El director general de Metagestión, Santiago Moro. - METAGESTIÓN - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metagestión SGIIC, gestora española independiente especializada en renta variable, cerró 2025 con 106,5 millones de euros en activos bajo gestión, con un aumento del 4,8% en tasa interanual, según ha informado en un comunicado.

Esta cifra tiene en cuenta el impacto de las suscripciones y reembolsos. Sin incluir este efecto, los activos bajos gestión crecieron un 10,49%, hasta los 113,1 millones de euros, gracias al impulso de los mercados, que permitió que todos los fondos de la gestora obtuvieran rentabilidades positivas en el año, la mayoría a doble dígito.

La gestora recalca que el fondo de inversión Metavalor, que invierte en compañías consolidadas de España y Portugal, alcanzó una rentabilidad del 43% en 2025, mientras que en el caso de Metafinanzas, con exposición a compañías financieras y afines, el rendimiento se impulsó hasta el 62%.

Por su parte, Metavalor Global, fondo de inversión mixto, logró una rentabilidad del 18,3% en el año. En diciembre de 2025 se reordenó su exposición por sectores para 2026, reforzando la posición en tecnología y semiconductores, manteniendo financieros con sesgo hacia Europa y aseguradoras, e incluyendo consumo defensivo. En la parte de renta fija, se ha optado por bonos con duraciones contenidas y calidad.

El fondo Metavalor Dividendos, con enfoque global, obtuvo una rentabilidad del 11,5%, frente al 7,2% en 2024, al tiempo que Metavalor Internacional generó un rendimiento del 9,3%, que compara con el 6,5% del año anterior.