Metagestión aumenta posiciones en Sabadell, que cae un 7%, tras la fallida OPA del BBVA

Archivo - El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (c), durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma Metagestión ha anunciado este viernes que ha aumentado posiciones en el Banco Sabadell, que a lo largo de la mañana ha llegado a caer más de un 7%, tras la OPA fallida del BBVA.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó este jueves, con la Bolsa española ya cerrada, el resultado negativo de la operación, pues con una nivel de aceptación del 25,4% no se ha alcanzado el límite mínimo del 50% fijado por el BBVA para la validez de la oferta.

Tras ello, la gestora española ha valorado que, una vez consumado el fracaso de la OPA, la cotización de Sabadell podrá aprovechar sus fundamentales: "A la luz de este desenlace, y aprovechando la reacción del mercado, hemos aumentado posiciones en Sabadell", han comunicado.

En cuanto a su visión sobre la entidad vallesana, desde Metagestión han argumentado que, tras los 17 meses que se ha alargado la OPA, la cotización de Banco Sabadell podrá ahora recoger sus fundamentales, ya que cuenta con un balance más sólido que cuando empezó el proceso y un significativo potencial de mejora en márgenes y rentabilidad.

"Además, la remuneración al accionista con el dividendo que repartirá por la venta de TSB nos parece muy atractiva", han expuesto, para seguidamente remarcar su confianza en "la visibilidad de futuro del modelo independiente de Sabadell y en su capacidad para remunerar al accionista sin diluirse en una estructura mayor".

A las 14.00 horas, el BBVA lideraba los ascensos con una subida 6,15% y la catalana encabezaba las pérdidas al dejarse un 7,03%.