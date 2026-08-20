Monte dei Paschi aprueba dos ofertas para comprar Banco BPM y Banca Generali y evitar la adquisición de Intesa

Archivo - Logo del banco italiano Monte dei Paschi di Siena (BMPS). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha aprobado el lanzamiento de dos ofertas diferenciadas para adquirir Banco BPM y Banca Generali, con el objetivo de crear una alternativa a la propuesta de compra de Intesa Sampaolo sobre MPS, fijada en alrededor de 30.600 millones de euros.

La aprobación ha contado con la abstención de al menos cuatro de los cinco consejeros minoritarios del consejo, mientras que el resto dieron el visto bueno a la propuesta liderada por el consejero delegado del banco más antiguo del mundo, Luigi Lovaglio, según han confirmado fuentes financieras recogidas por la agencia de noticias italiana ANSA.

A principios del pasado mes de junio Intesa Sanpaolo presentó una oferta sobre el transalpino, que contempla la entrega de 1,6 acciones propias, además del pago de 1 euro en efectivo, por cada título de MPS, con una prima del 12,5% respecto al precio oficial de cierre el pasado 5 de junio.

Ya entonces el consejo de administración expresó sus dudas sobre la operación por contraprestación ofrecida y las sinergias previstas, así como en relación con cuestiones de competencia, mientras que valoraban la propuesta de fusión recibida de Banco BPM como una mejor opción para la entidad.

De esta manera, MPS lanzará una oferta por Banco BPM, aunque por el momento el principal accionista de la entidad, Crédit Agricole, no ha mostrado su apoyo a esta operación ni a la fusión anteriormente sobre la mesa. Igualmente, el plan para la compra de Banca Generali --controlada por la aseguradora italiana Assicurazioni Generali-- se espera que se complete con acciones de nueva emisión de MPS, aunque todavía no han trascendido los detalles concretos de las ofertas.