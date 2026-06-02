Moody's confirma la calificación de Kutxabank y cambia la perspectiva a 'negativa'

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BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moody's Ratings (Moody's) ha confirmado la calificación de la deuda sénior no garantizada de Kutxabank, S.A. en 'A3' y ha cambiado la perspectiva de 'estable' a 'negativa'. La perspectiva del emisor se ha cambiado de 'estable' a 'estable (m)'.

El resto de las calificaciones y evaluaciones de Kutxabank, así como la perspectiva estable de las calificaciones de depósitos a largo plazo, no se ven afectadas por esta acción, según ha indicado la agencia de 'rating'.

La revalidación del 'rating' de Kutxabank, pero con perspectiva 'negativa', se produce tras el anuncio del banco el 28 de mayo de 2026 de amortizar anticipadamente los bonos sénior no preferentes por valor de 500 millones de euros emitidos el 15 de junio de 2023.

La amortización de estos bonos reduce el 'stock' de instrumentos de absorción de pérdidas disponibles para proteger a los tenedores de deuda sénior no garantizada e incrementa el riesgo a la baja de la calificación, ya que la protección podría caer por debajo de niveles que sean sostenibles y suficientes para respaldar las hipótesis actuales de Moody's de gravedad de las pérdidas para este instrumento.

La calificación de Kutxabank podría rebajarse si la estructura de pasivos del banco no incluye niveles suficientes y sostenibles de subordinación y deuda sénior no garantizada para respaldar la evaluación actual de la gravedad de las pérdidas para esta clase de activos.

"Dada la perspectiva negativa, no existe presión al alza sobre la calificación de deuda sénior no garantizada de Kutxabank", ha concluido.