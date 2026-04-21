Moody's mantiene el 'rating' de Abanca en 'A3', pero mejora su perspectiva a 'positiva'

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha mejorado la perspectiva de la calificación de los depósitos de Abanca situándola en 'positiva', al tiempo que ha afirmado su rating en 'A3'.

Según se desprende de una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resto calificaciones de la entidad se mantienen sin cambios, incluida la de la deuda sénior preferente que se ha afirmado en 'A3' con perspectiva 'estable'.

Esta revisión se enmarca en la introducción del criterio de "full depositor preference" tras la reforma del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos de la Unión Europea en marzo de 2026.

Asimismo, la agencia destaca la presión positiva sobre el 'rating' de viabilidad 'standalone' (BCA, afirmado en baa1), motivada por la mejora en calidad de activos, solvencia y rentabilidad, así como por el "sólido perfil" de financiación de Abanca.