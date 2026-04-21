Moody's mejora el 'rating' de Caixabank a 'A3' desde 'Baa1'

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's Investors Service España ha elevado este martes el 'rating' de Caixabank hasta 'A3' desde 'Baa1' tras mejorar la valoración de la "fortaleza intrínseca" de la entidad.

Según se desprende de una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la calificación de la deuda sénior no preferente ha subido a 'A3' desde 'Baa1', la de deuda subordinada 'tier 2' a 'Baa1' desde 'Baa2', y el 'rating' de deuda AT1 a 'Baa3(hyb)' desde 'Ba1(hyb)'.

Asimismo, la agencia ha confirmado los 'ratings' emisor a largo y corto plazo, de deuda sénior preferente, de depósitos y por riesgo de contrapartida. La perspectiva de los 'ratings' emisor a largo plazo, sénior preferente y de depósitos a largo plazo se mantiene 'estable'.