Muniesa (CaixaBank) alerta de una disminución de la demanda en las últimas semanas: "Son los primeros signos"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertado este miércoles en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Madrid de una disminución de la demanda de crédito en un contexto marcado por la guerra en Oriente Próximo.

"En las últimas semanas se empieza a notar una disminución de la demanda, son los primeros signos. Normalmente la incertidumbre hace que se ralentice el crecimiento", ha precisado el directivo.

Muniesa enmarca el cambio de tendencia a raíz de la guerra en Oriente Próximo, que desde hace más de dos meses enfrenta a Estados Unidos (EEUU) e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

Sobre el entorno geopolítico, ha calificado de "paradoja" la situación actual, ya que "habitualmente la primera potencia del mundo -ahora EEUU- siempre quería mantener el 'statu quo', mientras que la emergente -ahora China- pretendía cambiarlo", en cambio ahora es al revés.

Respecto a la resolución del conflicto en Oriente Próximo, el mandatario ha adelantado que los mercados son "miedosos" pero prevén una resolución temprana.

"Cuando hay una mala noticia, los mercados lo notan un poco, pero cuando hay una mala se lo toman muy bien y compensan hasta tres o cuatro noticias de golpe, por lo que el mercado cree que esto se va a solucionar, que el sentido común va a imperar", ha detallado Muniesa.

En cuanto a las consecuencias de la guerra, el presidente de CaixaBank ha indicado que, suponiendo que el conflicto se arregle en un plazo de tiempo "razonable", los precios del petróleo se ubicarán en el entorno de los "80, 90 dólares, no en los 60 en los que estaba antes". Y ha matizado que "va a costar dos o tres años verlo por debajo de los 90".

En el caso de España, el directivo ha afirmado que puede ser que el país se encuentre en una situación mejor a la del resto, puesto que las fuentes de suministro de este pasan poco por el estrecho de Ormuz.

Pese a ello, ha enfatizado en el peligro de los efectos de segunda ronda: "Son muy difíciles de calcular porque dependen de muchísimas variables y es donde están las dificultades".