Mutualidad someterá a votación el complemento de rentabilidad y sus cuentas anuales en la asamblea general

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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro, someterá a votación el complemento de rentabilidad y sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2025 de forma telemática el próximo sábado 27 de junio durante su asamblea general ordinaria.

En concreto la asamblea deberá ratificar el complemento de rentabilidad hasta alcanzar un total del 4,47% en el Plan Universal y del 4,02% en el Plan Ahorro 5 y el Plan Junior.

Los mutualistas también deberán aprobar las cuentas anuales, con las que será posible completar la distribución del dividendo mutual, que incluye tanto beneficios económicos como sociales. Respecto a las ventajas económicas, los mutualistas del Plan Universal, Plan de Ahorro 5 y Plan Junior percibieron una rentabilidad a cuenta del 3,5% trimestral en 2025.

En conjunto, entre el complemento de rentabilidad y la distribución del dividendo, supondrá un reparto total de 430 millones de euros en 2025, de los cuales 339 millones corresponden a rentabilidad entregada a cuenta y 91 millones al complemento de rentabilidad.

La firma explica que la retribución se apoya en la "solidez" de la entidad: en 2025 cerró con 11.181 millones de euros de ahorro gestionado, un 6,4% más, una ratio de solvencia del 223%, más del doble de lo exigido por el regulador, y 766 millones de euros de primas, la cifra más alta de su historia.

A estas cifras se suma la rentabilidad media de Mutualidad en los últimos 20 años, que se situó en el 4,83%.

El orden del día de la asamblea también incluye el nombramiento de auditores para 2026, 2027 y 2028, la modificación de algunos artículos de los estatutos de la compañía para avanzar en el proceso de obtención de la certificación B Corp y la presentación del informe del Fondo de Asistencia Social, que se someterá su mantenimiento a la aprobación de los mutualistas para el próximo ejercicio junto con el presupuesto correspondiente.

"Consideramos muy relevante seguir avanzando en nuestra apuesta de generar un impacto positivo en la sociedad mediante compromisos demostrables y medibles, coherentes con esa vocación de gestión responsable y de largo plazo que nos caracteriza", afirmó el presidente de Mutualidad, Enrique Sánz Fernández-Lomana.