Nace Acciparte para agilizar con un QR los partes amistosos de accidente y trámites con aseguradoras

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' Acciparte, fundada por cuatro jóvenes andaluces de 25 y 26 años de edad y con el foco en el sector 'insurtech', ha echado a andar tras meses de preparación bajo la premisa de agilizar con un QR los partes amistosos de accidente y trámites con aseguradoras.

La entidad ha reseñado en un comunicado que esta solución ha contado con el respaldo del fiscal de Seguridad Vial de Andalucía y que ha despertado el interés de flotas y aseguradoras en Europa y Latinoamérica: "Ya hemos tenido contactos con varias de las grandes aseguradoras de España", ha adelantado Diego Molina Rodríguez, uno de los socios cofundadores.

Desde la compañía han explicado que su premisa comercial pasa por por transformar un proceso tradicional en una experiencia digital, segura y guiada que se completa "en menos de diez minutos".

"Dos coches se rozan en una rotonda. Nadie está herido, pero llega el estrés: buscar el parte azul en la guantera, encontrar un bolígrafo que escriba, hacer un croquis improvisado y llamar al seguro con la duda de si todo está bien cumplimentado. Durante décadas, este ritual se ha repetido igual", han circunscrito a la hora de explicar el porqué del nacimiento de esta 'startup' y su potencial.

"El parte amistoso, ese documento que parece sencillo, se convertía en un quebradero de cabeza para conductores y aseguradoras, generando errores, retrasos y malentendidos", han proseguido para seguidamente reivindicar que, mediante su propuesta, sólo se debe escanear un código QR en el vehículo para acceder a un asistente web paso a paso.

En ese sentido, han indicado que la operativa a seguir es sencilla, ya que los datos del vehículo y del asegurado ya están prerellenados; solo hay que añadir fotos del daño, firmar y enviar.

Tras ello, el parte completo llega en segundos a la aseguradora con todas las imágenes y documentos necesarios y, si existen talleres o clínicas vinculadas, también se activan automáticamente.

"Queríamos que cada siniestro empezara con buen pie. Que el parte dejara de ser un problema y se convirtiera en la solución", ha enfatizado el mencionado Molina.

En paralelo, han enmarcado que, gracias a este sistema, las aseguradoras reciben información completa y estructurada en minutos, reduciendo así las llamadas, errores y tiempos de tramitación: "Para el conductor, el proceso deja de ser un dolor de cabeza", han resumido.

"Un accidente siempre es un mal momento; si conseguimos hacerlo más claro y más justo para todos, habremos cumplido nuestro propósito", ha remachado al respecto el también cofundador de Acciparte, José María Ruiz Novo.