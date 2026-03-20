Nagel (Bundesbank) apunta a una subida de tipos del BCE en abril si aumentan las presiones inflacionarias

Archivo - El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel. - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) tendría que considerar una subida de los tipos de interés en su reunión del próximo 30 de abril si las presiones inflacionarias se intensifican debido a la guerra en Irán, según ha comentado el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

"Tal como están las cosas, es posible que las perspectivas de inflación a medio plazo empeoren y que las expectativas inflacionarias aumenten de forma sostenida, lo que probablemente requeriría una política monetaria más restrictiva", indicó el alemán en declaraciones a Bloomberg.

En este sentido, el presidente del Bundesbank añadió que "se espera disponer de datos más fiables al respecto para la próxima reunión del Consejo de Gobierno del BCE, dentro de seis semanas".

Asimismo, el banquero central germano recordó el último episodio de repunte de los precios, impulsado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, apuntando que esa experiencia "jugará un papel importante en este contexto", aunque el BCE "se encuentre hoy en una mejor posición de partida".

En cualquier caso, Nagel señaló que la evolución del conflicto en oriente Próximo tendrá un impacto significativo en la inflación a medio plazo, añadiendo que las futuras decisiones del BCE "dependerán de ello".

De este modo, subrayó que los responsables de la política monetaria del BCE "mantendrán una postura prudente y actuarán con la determinación necesaria. Nuestro mandato principal es la estabilidad de precios. Todos nos beneficiamos de ello".

Las nuevas proyecciones del BCE, publicadas ayer, muestran que los precios al consumidor aumentarán un 2,6% en la zona euro este año, mucho más de lo previsto en diciembre. En un escenario extremo, en el que las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural persistan hasta finales de 2026, la inflación alcanzaría un pico del 6,3% en el primer trimestre de 2027.

No obstante, la presidenta Christine Lagarde insistió en que ella y sus colegas están "bien posicionados y preparados para afrontar la importante crisis que se está desarrollando", añadiendo que están decididos a estabilizar la inflación en el 2%.