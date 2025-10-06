El Nikkei se dispara un 4,75% y escala a máximos tras el ascenso de Sanae Takaichi al liderazgo del PLD

Archivo - FILED - 19 February 2016, Hamburg: A view of bank notes of the Japanese currency Yen lying on a table. Japan's central bank is issuing a new banknote series for the first time in 20 years. Photo: picture alliance / dpa - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El selectivo Nikkei, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes con un avance del 4,75% que permitía al selectivo nipón cerrar en los 47.944,76 puntos, su nivel más alto al finalizar la sesión desde que empezó a calcularse en 1950, tras llegar incluso a rebasar durante la jornada el umbral de los 48.000 enteros, después del nombramiento de Sanae Takaichi como nueva líder del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), el partido del Gobierno en el país.

De este modo, la ultraconservadora Takaichi tiene al alcance de la mano convertirse previa votación en el Parlamento -- muy posiblemente el 15 de octubre, aunque la fecha no está confirmada -- en la primera mujer que asumirá la Jefatura del Gobierno de Japón.

Takaichi, de 64 años, derrotó en la votación final a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi (185 votos para la ultraconservadora por 156 a favor del hijo del ex primer ministro japonés Junichiro Koizumi) y ha asumido el liderazgo del partido con un discurso marcado por una idea fundamental: "Trabajo".

"Trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré", ha manifestado Takaichi, devota de la figura de la 'dama de hierro' británica, Margaret Thatcher, crítica acérrima de China, defensora de la política económica de que fuera uno de sus grandes maestros políticos, el asesinado primer ministro Shinzo Abe, y abanderada de la modificación constitucional para conceder al Ejército nipón más capacidades ofensivas.

Las opciones de Takaichi para terminar reemplazando definitivamente al todavía primer ministro Shigeru Ishiba son enormes porque el PLD, en coalición con su socio menor, el partido Komeito, constituyen la fuerza más numerosa en el Parlamento y los partidos de oposición carecen ahora mismo de la unidad suficiente como para oponerse al mandato.

Takaichi, de momento, tiene la misión de restituir la confianza pública en un partido extremadamente debilitado por una sucesión de fracasos electorales que acabaron erosionando la figura de Ishiba hasta el punto de que decidió abandonar el liderazgo del partido y activar el proceso de sucesión después de solo un año de mandato.

Takaichi debe además recuperar el apoyo público y conectar con una generación más joven de votantes que acuden en masa a partidos populistas más pequeños en medio de la crisis del coste de la vida y la afluencia de extranjeros. Además, dada la pérdida de la mayoría del partido, otrora dominante, en ambas cámaras legislativas, el deberá acercarse a algunos de los partidos de la oposición para aprobar leyes y presupuestos.

En el plano económico, la protegida de Abe continuará, con total probabilidad, la política de su mentor. Su postura a favor de los estímulos podría tener un impacto en los mercados y emprenderá una política fiscal activa "responsable" mientras busca impulsar el crecimiento.

También ha pedido que se mantenga una política monetaria expansiva, afirmando que el Banco de Japón no debería aumentar los costos de los préstamos, según informó la agencia Kyodo News el jueves, citando una encuesta. Estas opiniones podrían contribuir a debilitar el yen e impulsar las acciones, a la vez que impulsan al alza los rendimientos de la deuda pública a largo plazo.