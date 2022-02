Openbank cierra enero con récord de solicitud de hipotecas

Banco Sabadell prevé que el mercado hipotecario mantenga su dinamismo aunque suban los tipos

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Openbank, Patricia Benito, ha informado de que el banco cerró el mes de enero con una cifra récord de solicitud de hipotecas, después de haber duplicado la formalización de préstamos hipotecarios en el ejercicio 2021.

Así lo ha anunciado en el 'II Observatorio de las Finanzas' organizando por El Español e Invertia, en el que ha puesto en valor que la oferta hipotecaria del banco digital del Santander permite contratar este producto de manera digital y cuenta con un asesor que acompaña al cliente en todo el proceso.

Openbank ofrece hipotecas a tipo fijo, variable y mixto, analizando la mejor opción para cada cliente en función de su endeudamiento y edad.

"Vemos que en la hipoteca fija estamos en niveles del 75% de nuevas formalizaciones, versus el 30% de 2016. Sí que es verdad que los clientes están descontando esa subida de interés que hemos tenido en el Euríbor de enero, que esperamos que siga siendo negativo este año", ha apuntado la directora general de Openbank, quien añade que lo que ocurra en el futuro vendrá de la mano de la evolución de los tipos de interés.

SABADELL NO PREVÉ QUE MERCADO HIPOTECARIO PIERDA DINAMISMO

En el encuentro también ha participado el director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, Carlos Ventura, quien ha descartado que el mercado hipotecario vaya a perder su dinamismo por la subida de tipos.

Ventura ha defendido que la subida de tipos, si no es abrupta, no tendrá un impacto negativo en un sector tan dinámico como el hipotecario. "Se produce en un momento en el que el esfuerzo de las familias para comprar vivienda compara muy bien con otras épocas y es relativamente bajo. Es sostenible, digamos. Me parece que el mercado hipotecario o de compraventa de viviendas no debería perder el dinamismo que tiene en este momento", ha apuntado.

En cuando a un potencial movimiento de los bancos hacia el encarecimiento de las hipotecas a tipo fijo para blindarse ante la subida de tipos, el director general de Sabadell ha explicado que la construcción del tipo fijo no responde a algo defensivo, sino "científico".

"El tipo fijo se construye en base a los tipos, básicamente de la deuda. Si la deuda publica a diez años ha pasado de 0,60% a 1,20%, en la construcción del tipo fijo no es un tema tan defensivo, es que es un tema más transparente y científico. No creo que haya una idea de que como van a subir los tipos, subimos los tipos fijos, es que miras la construcción y el tipo fijo sube. Esto es una realidad", ha señalado el directivo, quien ha asegurado que, de hecho, el panel de precio de los bancos en España es "muy agresivo".

En la misma línea se ha pronunciado la directora general de Banca Comercial de Bankinter, Gloria Ortiz, quien ha apuntado que los tipos a largo plazo "ya han subido".

"La deuda pública a 10 años en España ya se financia en torno al 1,1%-1,2%. Entonces, no podemos financiar hipotecas a un precio menor al que se financia el Estado, eso lo comprende cualquiera. Lo que hemos hecho es adaptar las hipotecas a tipo fijo a lo que está ocurriendo en el mercado y lanzar una hipoteca variable muchísimo más beneficiosa", ha asegurado Ortiz, tras ser preguntada por la reciente subida del tipo fijo y abaratamiento del tipo variable en las hipotecas de Bankinter.