Openbank confirma que permitirá invertir en criptos a partir de un euro en España

Desarrollo de la mesa “La estrategia de los bancos para Cripto en España y Latinoamérica” durante The Merge, en Madrid, a 8 de octubre de 2025. - MERGE MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Openbank ha confirmado este miércoles en el marco de Merge Madrid que permitirá invertir en España a partir de un euro en criptomonedas como bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano.

El anuncio lo ha realizado la vicepresidenta del grupo Santander de Crypto & Blockchain, Coty de Monteverde, en la mesa que ha abordado las estrategias de los bancos para ofertar criptomonedas en España y Latinoamérica.

Así, la oferta de la entidad --ya activa en Alemania-- se desplegará en las próximas semanas con un primer listado compuesto por los citados cinco activos y con una comisión del 1,49% por operación, pero sin comisión de custodia.

"Ya hemos lanzado en Alemania con Openbank la compraventa de criptomonedas y, en pocos días o semanas, lo haremos también en España", ha adelantado la ejecutiva del banco.

La directiva ha enmarcado el despliegue en una hoja de ruta gradual: "Estamos entrando poco a poco, empezamos con pocos 'tokens' y, una vez aprendido, iremos incorporando nuevas funcionalidades cuando la regulación lo permita", ha señalado sobre los movimientos a seguir.

La sesión ha abordado, además, las hojas de ruta bancarias en ambos lados del Atlántico en aspectos tales como la integración tecnológica, cumplimiento regulatorio, perfiles de riesgo y colaboración con plataformas cripto, en un contexto marcado por la entrada en vigor del reglamento MiCA en el presente ejercicio.

A este respecto, el mercado español está siendo testigo de un proceso de adopción progresivo por parte de la banca.

En un plano más amplio, los ponentes han reflejado la diversidad de estrategias de la banca bajo MiCA, desde el despliegue minorista en entornos regulados hasta modelos de colaboración con actores cripto para habilitar pagos 24/7, tokenización de activos y servicios de custodia.