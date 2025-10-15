Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) se fusionan en una única entidad jurídica en Europa

Fachada de una sucursal del banco Santander - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha anunciado este miércoles la fusión de Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) en una única entidad jurídica, con el objetivo de que todos sus negocios europeos de financiación al consumo operen progresivamente bajo la marca Openbank.

Alemania será el primer mercado en integrarse, a la que seguirán otros países próximamente, según ha explicado el Banco Santander en un comunicado.

La entidad ha destacado que la integración de Openbank y SCF, que forman parte del negocio global Digital Consumer Bank (DCB), supone "un paso natural en la estrategia de simplificación del negocio", pues con ello se refuerza la capacidad del grupo "para ofrecer el mejor servicio y las soluciones de financiación más competitivas a sus socios comerciales, como fabricantes de coches, concesionarios o comercios, y clientes finales".

Openbank es la marca digital de referencia de Santander. En los últimos años, Openbank ha alcanzado uno de los índices de recomendación (NPS) más altos en su principal mercado. La marca Openbank incorporará el distintivo "by Santander".

Actualmente, Openbank opera en cuatro países europeos (España, Alemania, Portugal y Países Bajos) y ha iniciado recientemente su expansión internacional en Estados Unidos y México.

Por su parte, Santander Consumer Finance es líder europeo en financiación de automóviles por volumen de crédito (más de 140.000 millones de euros), con operaciones en 18 países.

Juntas, ambas entidades dan financiación a unos 16.000 nuevos clientes cada día en Europa.

En los últimos años, la gestión conjunta de Openbank y SCF ha impulsado el desarrollo de nuevos negocios a través de acuerdos con compañías como Apple, Amazon o Vodafone, en distintos países europeos.

"Esta integración permitirá a los clientes de ambas entidades acceder a una oferta de productos más amplia a través de una plataforma digital única y simplificada, con un único punto de acceso para sus soluciones de banca, financiación y pagos", ha destacado la entidad.

Entre otras soluciones, Openbank ofrece en distintos mercados un servicio de inversión automatizado Robo Advisor, una plataforma de bróker con herramientas basadas en inteligencia artificial que proporcionan precios objetivo para valores europeos y estadounidenses, y recientemente ha incorporado la compraventa de criptomonedas.

Santander iniciará el proceso fusionando las entidades legales Openbank y Santander Consumer Finance, con sede en España, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Al mismo tiempo, el grupo consolidará los negocios de Openbank y Santander Consumer Bank en Alemania.

Posteriormente, el grupo irá desplegando de forma gradual la nueva marca en el resto de mercados europeos.