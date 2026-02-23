Patricia Ayuela percibió 718.000 euros como consejera delegada de Línea Directa en 2025, un 31% más

Archivo - La consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela, durante su intervención en la junta general de accionistas 2023 de la empresa. - LÍNEA DIRECTA - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, obtuvo una retribución de 718.000 euros durante 2025, lo que supone un incremento del 30,8% respecto al año anterior, según el informe de remuneraciones que la compañía ha remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En total, la primera ejecutiva de la aseguradora percibió una remuneración en metálico de 656.000 euros, un 26,4% más que en 2024. El resto, 62.000 euros, los recibió como beneficio bruto de acciones o instrumentos financieros consolidados.

La remuneración en metálico se divide en 93.000 euros como remuneración fija; 25.000 en dietas por sus labores de consejera; y 397.000 en sueldo por sus labores ejecutivas. Además, Ayuela percibió una retribución variable a corto plazo de 81.000 euros, una remuneración variable a largo plazo de 37.000 euros y otros 23.000 euros por seguros de vida, seguros de salud, combustible y renting de vehículo.

De su lado, el presidente de la aseguradora, Alfonso Botín, obtuvo una retribución por sus labores de 171.000 euros, lo que supone la misma cifra que el año anterior.

El total de la remuneración de Alfonso Botín fue en metálico, dividida en una remuneración fija de 124.000 euros y una retribución en dietas de 47.000 euros.

El salario medio de los empleados de Línea Directa durante 2024 fue de 43.000 euros, un 2,38% más que en 2024.