Patronal, mutuas, corredurías de seguros y sindicatos acuerdan elevar un 3,5% los sueldos del sector de 2025

Foto de familia de la firma del Convenio Colectivo del sector de seguros. - PABLO MORENO / UNESPA

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de AMAT (mutuas), Asecore (corredurías de reaseguro), CEM (mutualidades de previsión social), Unespa (aseguradoras y reaseguradoras), así como de los sindicatos CCOO-Servicios y UGT han acordado este martes un nuevo Convenio Colectivo para los cerca de 75.000 trabajadores del sector que elevará las retribuciones de 2025 en un 3,5%.

El acuerdo, que otorga un marco sectorial de relaciones laborales durante un período de cuatro años, establece para el periodo 2026-2028 que los ajustes salariales mantendrán la fórmula tradicional, que vincula el alza a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) corregida por el Índice de Precios del Consumo (IPC).

Entre las novedades, los firmantes recalcan que se han incluido en la citada fórmula más tramos en sus parámetros para que el resultado de su aplicación resulte "más sensible" y se produzca acorde con las oscilaciones que ambos indicadores puedan sufrir durante la vigencia del Convenio.

Por otro lado, se suscribe para los tres próximo años una retribución mínima global de 18.000 euros para los empleados comprendidos en el 'Nivel 8' y de 20.000 euros para los del 'Nivel 7'. En este sentido, patronales y sindicatos suprimen el 'Nivel 9', al "haberse visto totalmente superado por los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI)".

Asimismo, la compensación por comida también se incrementará paulatinamente desde los 11,30 euros en 2025 hasta situarse en 13 euros en 2027 y 2028.

De su lado, las empresas tendrán que incrementar la aportación al seguro de aportación definida --producto de ahorro similar a un plan de pensiones--, pasando del 1,9% del salario para 2025 hasta llegar al 2,5% en 2027.

16 HORAS RETRIBUIDAS PARA ASISTIR A CONSULTAS MÉDICAS

Además de adecuar el Convenio Colectivo a las modificaciones y nuevos permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, se ha avanzado en este apartado al establecerse un permiso para que las personas trabajadoras con hijos con una discapacidad superior al 33% puedan asistir a tres reuniones escolares o tutorías.

Por otra parte, dentro del ya existente permiso no retribuido de 24 horas al año para asuntos particulares, como novedad se podrán utilizar 16 horas de las 24, que serán retribuidas y no recuperables, para asistir a consultas médicas propias de la persona trabajadora.

Al mismo tiempo, el pacto contempla que las personas trabajadoras que se encuentren bajo tratamiento oncológico, pero con capacidad para desempeñar sus funciones, podrán trabajar a distancia.

El convenio ha incluido otras modificaciones como la adaptación del Convenio al Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre Inteligencia Artificial y la inclusión de medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI y su protocolo de actuación.