Permira incorpora a Mike Hoffmann como socio de su equipo de tecnología

Mike Hoffmann. - PERMIRA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma de 'private equity' Permira ha incorporado a Mike Hoffmann como socio de su equipo de tecnología, según informó la compañía en un comunicado.

Hoffmann trabajará con el equipo global de tecnología de Permira para identificar nuevas oportunidades de inversión, apoyar a las empresas de la cartera y a sus equipos directivos en la ejecución de sus objetivos de crecimiento.

El ejecutivo acumula más de 15 años de experiencia en inversiones en software y tecnología y se suma a Permira procedente de Thoma Bravo, donde ejerció como socio del fondo de adquisiciones de la firma.

Anteriormente, trabajó en Providence Equity Partners y Citigroup Global Markets, centrado en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones.

"Creo que estamos viviendo un momento excepcional para nuestro sector, especialmente porque la inteligencia artificial está impulsando una mayor demanda de plataformas tecnológicas y creando importantes oportunidades para inversores con un profundo conocimiento sectorial que puedan apoyar a emprendedores ambiciosos y a los equipos directivos", señaló Hoffmann.