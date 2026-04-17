El presidente de Banco Sabadell recalca su "plena confianza" en el nuevo consejero delegado

Archivo - El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, interviene en el acto de celebración del 50º aniversario del Banco Sabadell, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha recalcado tener "plena confianza" en Marc Armengol, quien sustituirá a César González-Bueno como consejero delegado de la entidad en las próximas semanas.

Oliu ha expresado su confianza en el directivo durante su participación en un acto organizado por 'El Español' e 'Invertia'. Armengol tiene previsto asumir el cargo de CEO el mes que viene, una vez que la junta general de accionistas dé el visto bueno a su nombramiento en su convocatoria del 6 de mayo.

"Tengo plena confianza en que él va a llevar el banco en esta nueva etapa, una nueva etapa de innovación diferente. Y de que va a saber llevar al equipo directivo del banco, que es un equipo innovador y joven, en el sentido que necesita para que nuestros clientes reciban del banco lo que hasta ahora han recibido", ha afirmado Oliu.

El presidente también espera que la nueva etapa de Armengol suponga que los clientes perciban al banco como "el mejor banco para las empresas".

Preguntado por la posible participación de Sabadell en procesos de integración bancaria, Oliu ha explicado que la entidad está "en otra onda" y centrada en "clave interna". En todo caso, ha recordado el argumento que ha expresado González-Bueno en los últimos meses de que todos los bancos medianos son complementarios entre sí, aunque no haya 'momentum' ni interés en acometer procesos de fusión.

En lo referente al debate sobre la simplificación bancaria, Oliu ha planteado que, tantos años después de la crisis financiera, quizá sea el momento de revisar los sistemas de supervisión y resolución para optimizarlos. "El sistema financiero europeo tiene que acabar teniendo una arquitectura suficientemente desahogada", ha afirmado.

El presidente del banco catalán también ha expresado cautela con respecto a las posibles implicaciones de la economía española, que ha recordado que está bastante aislada de Oriente Próximo. "Es difícil prever las consecuencias exactas", ha dicho.

En todo caso, el banco prevé un efecto leve y gradual, tanto en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como en los tipos de interés.