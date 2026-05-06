Renta 4 Banco impulsa su transformación digital con la incorporación de 3 directivos en su área de tecnología

Renta 4 Banco impulsa su transformación digital con la incorporación de tres directivos clave en su área de Tecnología. - RENTA 4

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Renta 4 Banco ha decidido reforzar su apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico con la incorporación de tres perfiles de "alto nivel" a su equipo de tecnología, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

Estos fichajes consolidan el "compromiso de la compañía con la vanguardia tecnológica en áreas críticas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la arquitectura digital, garantizando un crecimiento sólido y seguro en la nueva era digital".

En este sentido, la entidad ha destacado que reafirma con estos nombramientos su visión de la tecnología como un medio "estratégico fundamental".

INVERSIÓN EN FUNCIONES "CLAVE"

Las nuevas incorporaciones son Pedro Fernández Soto como jefe de seguridad de información, Daniel Montilla como director de IA y datos, y Mario Ruiz Cabezón como director de arquitectura y apificación.

Fernández Soto es ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y MBA por el IESE, contando con más de 20 años de experiencia en liderazgo de ciberseguridad en firmas como PwC, Banco Santander, BBVA y Siemens.

"Su misión será garantizar que la evolución tecnológica de Renta 4 Banco, especialmente en la nube y en IA, se desarrolle de forma segura y confiable, construyendo y manteniendo la confianza digital de los clientes", ha explicado la entidad.

De su lado, Montilla es ingeniero Industrial con Máster en IA por la Universidad de Edimburgo, teniendo más de ocho años de experiencia aplicando IA en entornos de alta exigencia como 'fintech' y gestión de inversiones.

Se incorpora para acelerar la adopción de IA en la nube, con un enfoque especial en el desarrollo de soluciones responsables y seguras adaptadas al entorno regulatorio financiero.

Por último, Ruiz Cabezón es ingeniero Informático con una dilatada trayectoria internacional en empresas como Microsoft y Telefónica I+D y en el sector financiero (BBVA USA, PNC Bank).

"Será el pilar para impulsar la estrategia tecnológica global del banco, diseñando infraestructuras robustas y escalables, y transformando los servicios bancarios en componentes digitales (APIs) para abrir nuevas vías de negocio de forma segura y cumpliendo con la normativa", ha detallado la entidad.

El director de tecnologías de la información, Marcos Pastor, ha comentado que "la llegada de profesionales de la talla de Pedro, Daniel y Mario es una declaración de intenciones".

"Estamos invirtiendo no solo en talento y experiencia, sino que lo hacemos en funciones que son absolutamente claves para el desempeño de la entidad en estos años de cambios en la industria financiera", ha señalado, añadiendo que el liderazgo de las nuevas incorporaciones permitirá a Renta 4 "navegar con seguridad y ambición el apasionante reto de la IA y la digitalización".