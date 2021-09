El Sandbox financiero abre su segunda convocatoria

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 13 de octubre

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional ha abierto la segunda convocatoria del Sandbox financiero, que mantendrá abierto el plazo de presentación de nuevos proyectos hasta el próximo 13 de octubre.

Para participar en esta segunda edición del espacio controlado de pruebas, las peticiones deben presentarse en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, acompañadas de una memoria justificativa en la que se explique el proyecto y se detalle el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.

También debe incluirse la forma en la que, en caso de aceptación, está previsto cumplir con el régimen de garantías y protección de los participantes previsto en el Capítulo II de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre.

El Tesoro ha publicado una guía de acceso para facilitar la presentación de nuevos proyectos a sucesivas convocatorias del Sandbox.

La guía recoge aclaraciones y explicaciones adicionales sobre la información mínima que deberían aportar los promotores, explica con más detalle los requisitos recogidos en la ley Sandbox e informa sobre los procedimientos de comunicación, las implicaciones del acceso al espacio controlado de pruebas y una cronología del proceso que se seguirá en cada una de las convocatorias.

Dicha guía se ha publicado aprovechando las lecciones aprendidas de la primera convocatoria del Sandbox, a la que se presentaron 67 proyectos, de los cuales el Tesoro admitió 18.

Los proyectos seleccionados estaban dirigidos a la facilitación del acceso de las empresas a la financiación, el desarrollo de la identidad digital y de nuevas formas de pago, la disminución de costes mejorando la eficacia en la gestión y el avance en los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y fraude.

Respecto a los proyectos que fueron excluidos, algunos no estaban lo suficientemente maduros, no afectaban de forma clara al sistema financiero, no aportaban innovación o eran considerados susceptibles de proporcionar algunos de los beneficios enumerados en la norma.

En cualquier caso, los trabajos que no fueron seleccionados en la primera convocatoria tienen la posibilidad de presentarse de nuevo a la segunda edición.