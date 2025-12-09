Santander se alía con MoffettNathanson para reforzar su servicio de análisis de renta variable en EEUU

Archivo - Logo de Banco Santander - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander Corporate and Investment Banking (CIB) ha anunciado que su 'broker-dealer' en EEUU (Santander US Capital Markets), ha firmado una alianza estratégica de análisis de renta variable con MoffettNathanson, especializada en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones.

Se trata de la cuarta alianza de análisis de renta variable de Santander CIB en Estados Unidos, tras los acuerdos alcanzados previamente con Telsey Advisory Group (consumo minorista y comercio electrónico), Vertical Research Partners (industria y materiales) y Nephron Research (sector sanitario).

El objetivo de esta alianza es reforzar la oferta de análisis a clientes de EEUU mediante análisis especializados y conocimiento sectorial.

Por su parte, MoffettNathanson se apoyará en la escala global de Santander, su presencia internacional y su experiencia en mercados de capitales para ampliar su alcance entre inversores institucionales a nivel mundial.