Santander, BBVA y CaixaBank, galardonados en los premios a la excelencia de 'EuroMoney'

Archivo - Sedes de BBVA, CaixaBank y Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Revolut han recibido múltiples galardones en los Premios a la Excelencia que otorga anualmente la publicación especializada 'EuroMoney', según ha anunciado este viernes el medio especializado en información financiera.

En la categoría mundial, Banco Santander ha sido elegido como el mejor banco para los consumidores, mientras que Revolut se ha alzado con el premio a mejor banco digital.

"Este reconocimiento refleja los avances que estamos logrando en la construcción de un banco más sencillo y conectado a través de 'One Transformation', siempre con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Pero aún estamos lejos de donde queremos llegar. Seguiremos trabajando con más determinación que nunca para hacerlo cada día mejor para nuestros clientes, nuestros accionistas y las comunidades a las que servimos", ha asegurado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

En la categoría europea, Revolut se mantiene un año más como el mejor banco digital, mientras que CaixaBank ha sido elegido como mejor banco en España, mejor banco para particulares y mejor banco en responsabilidad corporativa.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que estos reconocimientos "avalan la confianza de los clientes, la fortaleza de su modelo de banca y el compromiso de todos los profesionales de CaixaBank con una banca cercana, responsable y orientada al servicio". A su vez, ha subrayado que esta distinción también "es un estímulo para seguir generando valor económico y social de forma sostenible, con el cliente siempre en el centro, y de consolidar a CaixaBank como banco de referencia en España".

De su lado, BBVA ha sido premiado como el mejor banco en experiencia de cliente y mejor banco global en diversidad e inclusión.

"Siempre hemos puesto al cliente en el centro de la estrategia, pero ha llegado el momento de elevar de forma definitiva nuestro nivel de ambición y pasar de pensar en el cliente a pensar como el cliente", ha explicado el responsable de impulsar esta estrategia en todo el Grupo BBVA, Carlos Roldán.

Al mismo tiempo, 'Euromoney' ha reconocido a la entidad por su desempeño en áreas como pymes, responsabilidad corporativa, financiación al consumo, diversidad e inclusión y banca de inversión en estos mercados y en España.

A nivel nacional, Banco Santander ha obtenido la mención de mejor banco de inversión, mejor banco para pymes y mejor banco para ESG, mientras que BBVA ha sido premiado con las menciones de mejor banco para grandes empresas, mejor banco para finanzas sostenibles, mejor banco para experiencia de consumidores y mejor banco de inversión para financiación.

Paralelamente, Santander ha sido premiado como el mejor banco del mundo en financiación al consumo; en latinoamérica, como mejor banco minorista, mejor banco en ESG y mejor banco de inversión en la región; y en Europa, como mejor banco para pymes.

GALARDONES EN EL EXTRANJERO

Asimismo, la entidad cántabra ha recibido 18 galardones en el extranjero. Por países, fue reconocido en Argentina como mejor banco en ESG, mejor banco para pymes, mejor banco digital para clientes particulares y mejor banco de inversión en soluciones de financiación.

En Brasil ha sido distinguido como mejor banco minorista y mejor banco en finanzas sostenibles; en Chile y México, como mejor banco; en Colombia, como mejor banco de inversión en fusiones y adquisiciones (M&A); en Perú, como mejor banco de inversión en soluciones de financiación; en Portugal, como mejor banco, mejor banco de inversión y mejor banco en responsabilidad corporativa; y en Uruguay, como mejor banco para pymes y mejor banco en ESG.

De su lado, la publicación ha nombrado a BBVA mejor banco de Europa y América Latina en diversidad e inclusión, mejor banco de América Latina en experiencia de cliente y mejor banco de Europa Central y del Este en financiación al consumo y diversidad e inclusión. A su vez, ha distinguido a la entidad presidida por Carlos Torres como el mejor banco del año en Turquía, Perú y Argentina.

En el mercado portugués también destacan los galardones a BPI, controlado por CaixaBank, como mejor banco para grandes empresas, mejor banco para particulares.