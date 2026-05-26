Santander formaliza la fusión entre Consumer y Openbank

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha formalizado la fusión entre sus negocios de Santander Consumer Finance (SFC) y Openbank, según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Banco de España ha indicado el Boletín que el pasado 4 de mayo se dio de bajo en el registro de entidades de crédito a Open Bank SA, la denominación legal de Openbank, por fusión por absorción por Santander Consumer Finance.

Como consecuencia de esta fusión, Santander Consumer Finance ha pasado a llamarse Open Bank SA. Además, ha heredado el número de codificación que tenía el banco digital (0073).

Ya el año pasado, el banco explicó que la fusión, que se ha hecho bajo el régimen especial simplificado --puesto que las dos sociedades tienen como accionista único a Banco Santander--, tenía lugar dentro de un proceso de reordenación societario cuyo objetivo es culminar la implementación de la unidad de negocio global de Digital Consumer Bank, donde se enmarcan las dos sociedades implicadas en la fusión.

Esta unidad de Digital Consumer Bank operará bajo la marca unificada de Openbank para todos sus negocios tanto de activos (financiación de auto y consumo) como de pasivo (depósitos) en todos los mercados europeos.

Este proceso de reordenación permitirá al banco aprovechar la infraestructura corporativa que tiene el subgrupo de Santander Consumer Finance (con presencia a través de sucursales, y bancos y entidades financieras locales en 18 países), al mismo tiempo que se obtienen ventajas significativas de la plataforma digital de Openbank, acelerando la expansión de la marca y del negocio (y el alcance de los clientes), sin necesidad de incurrir en duplicidades operativas con motivo de la integración.

En materia de empleo, el proyecto de fusión señalaba que, como consecuencia de la operación, la plantilla de Openbank quedará integrada en Santander Consumer Finance, que se subrogará en todos los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social de estos trabajadores.