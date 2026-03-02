Santander y Mastercard completan el primer pago real ejecutado por un agente de IA en Europa

Archivo - Logos de Banco Santander y Mastercard - BANCO SANTANDER, MASTERCARD - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y Mastercard han anunciado este lunes la realización con éxito del primer pago real de extremo a extremo ejecutado por un agente de inteligencia artificial (IA) en Europa.

Las compañías resaltan, en un comunicado, que se trata del primer pago agéntico realizado en un entorno bancario regulado y un avance "relevante" en la aplicación de sistemas de IA capaces de iniciar y completar transacciones por cuenta de los clientes.

Santander llevó a cabo la transacción en un entorno controlado utilizando Mastercard Agent Pay, mientras que la operación se procesó a través de la infraestructura real de pagos del banco para validar el marco operativo y de control de extremo a extremo en condiciones reales. La orquestación completa de la transacción contó con el apoyo de PayOS.

"Esta solución permite a los agentes de IA iniciar y ejecutar pagos por cuenta de los clientes dentro de límites y autorizaciones previamente definidos. En la práctica, esto hace posible que un sistema de IA complete una compra de forma segura y transparente utilizando las redes de pago existentes, con estrictos estándares de seguridad, privacidad y protección al consumidor", detallan.

El banco iniciará ahora una fase de pruebas ampliadas y escalado para explorar nuevos casos de uso y posibles alianzas, manteniendo "controles robustos, resiliencia operativa y plena alineación regulatoria".

Santander subraya que este piloto se ha llevado a cabo dentro de su marco regulado de pagos y que no implica un lanzamiento comercial en esta fase.