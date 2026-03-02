Varias actividades canceladas en el MWC tras el ataque a Irán

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en una imagen de archivo- Alberto Paredes - Europa Press

El Mobile World Congress (MWC), que ha arrancado este lunes en Barcelona, ha amanecido con varias actividades canceladas tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciado este fin de semana y que ha trastocado la agenda de algunos participantes previstos para la jornada de hoy.

Así, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ofrecía este lunes un punto de atención a los medios de comunicación en el marco del 'Mobile', que ha sido cancelado.

El motivo es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios tras el ataque a Irán.

Por su parte, Telefónica tenía previsto celebrar esta tarde a las 17.30 horas una mesa organizada junto a la Comisión Europea que, entre sus participantes, contaba inicialmente con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Finalmente, Virkkunen no asistirá a esta mesa por los cambios en la agenda de la Comisión Europea, por lo que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha readaptado su agenda y no acudirá a este evento. Sí estará en él el director digital de Telefónica y consejero delegado de Telefónica Innovación Digital, Sebas Muriel.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que las afectaciones en el Mobile World Congress (MWC) por la escalada del conflicto en Irán son "muy restringidas" ya que, pese a que algunos congresistas y autoridades no han podido llegar a Barcelona, la mayoría lo había hecho en los días anteriores.