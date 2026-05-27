Santander reanudará desde mañana su programa de recompra de acciones de 5.030 millones

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander reanudará desde mañana, 28 de mayo, su programa de recompra de acciones de 5.030 millones de euros después de comunicar su suspensión temporal el pasado 23 de abril, ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco comunicó la suspensión temporal de este programa el pasado 23 de abril debido a que la adquisición de Webster Bank incluía como contraprestación acciones del banco.

Los accionistas de Webster Financial, entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%), aprobaron ayer durante su junta extraordinaria la fusión de la entidad financiera con Banco Santander.

Una vez recibido este visto bueno, Santander retoma su programa de recompra desde mañana jueves, extendiéndose la finalización del mismo hasta el 21 de agosto de 2026.

La entidad inició este programa de recompra de acciones el pasado 4 de febrero, estando prevista su finalización inicial el 21 de julio de 2026.

El objetivo de este programa es el de reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Tan sólo un día antes de que se iniciara este programa, Banco Santander acordó la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.