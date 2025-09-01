Santander UK no abonará el dividendo del primer semestre a la matriz por la compra de TSB

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander UK ha cancelado el pago del dividendo del primer semestre a la cabecera del grupo bancario, Banco Santander, por la compra de TSB, filial británica de TSB.

En el informe de cuentas del primer semestre, y tal y como ha adelantado 'Expansión', el consejo de administración de Santander UK ha aprobado cancelar el pago a su matriz de los dividendos devengados hasta junio de 2025 como "anticipación" del acuerdo de compra de TSB.

En el primer semestre de 2024, el dividendo repartido a Banco Santander fue de unos 554 millones de libras (447 millones de euros).

Como consecuencia, los dividendos devengados y no distribuidos redujeron la ratio de capital CET1 de Santander UK en 0,4 puntos porcentuales, situándose esta ratio en el 15,0% a cierre de junio, ligeramente por encima del 14,9% registrado a cierre de diciembre de 2024.

La entidad defiende que el acuerdo para adquirir el 100% de TSB a Banco Sabadell, alcanzado a principios de julio, acelerará la transformación de Santander UK, permitiendo "mejorar la propuesta al cliente e invertir más en productos innovadores y en la oferta digital", según comenta el consejero delegado de Santander UK, Mike Regnier.

"Se trata de una excelente operación para los clientes que combina dos bancos sólidos y complementarios", agrega, antes de recordar que la aprobación está pendiente de recibir las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras autorizaciones.

La operación, que se cerró por un valor de unos 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros), tuvo que ser aprobada el pasado 6 de agosto por los accionistas de Sabadell ante el deber de pasividad que la OPA de BBVA le impone al consejo de administración de la entidad catalana.

Santander prevé que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026. Abonará el precio en efectivo, lo que permitirá a Sabadell repartir un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros.