Schroders corona a las 'small caps' de EEUU, los mercados emergentes y Japón como reyes de la Bolsa en 2026

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gestora británica de inversiones Schroders ha situado a las empresas estadounidenses de pequeña capitalización ('small caps'), los mercados emergentes y Japón como los grandes ganadores del mercado de renta variable durante el primer semestre de 2026.

En un informe reciente, la firma atribuye una revalorización cercana al 23% a las 'small caps' de Estados Unidos (EEUU), solo un punto porcentual por debajo de las empresas de gran capitalización ('large caps') de los mercados emergentes (24%) y siete puntos por encima de las 'large caps' japonesas, que avanzaron un 16% en los primeros seis meses del año.

Pese al elevado rendimiento de las pequeñas cotizadas, las compañías grandes estadounidenses han limitado su revalorización al 10% hasta junio. "La rentabilidad se ha diversificado en Estados Unidos, pero sigue estando muy concentrada en los mercados emergentes", ha precisado el director de Investigación Estratégica de Schroders, Duncan Lamont.

En este sentido, la casa de inversión refleja en su estudio que, además de los dos segmentos mencionados, las compañías de crecimiento ('growth') y los índices equiponderados ('equal-weighted') en EEUU avanzaron un 9% y un 11%, respectivamente. En cambio, los 'Siete Magníficos' --Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y Tesla-- obtuvieron un resultado "por debajo de lo esperado" y cerraron el primer semestre con una rentabilidad próxima al 0%.

De manera individual, Tesla (-6%), Meta (-15%) y Microsoft (-23%) sufrieron las mayores caídas hasta junio. En el lado opuesto, Alphabet lideró los avances con un alza del 14%, por delante de Nvidia y Apple (+7%), y Amazon (+3%).

De este modo, si se excluye a estas siete compañías de la unidad de 'large caps', el segmento habría ampliado su rendimiento hasta el 15%, según los datos de Schroders.

Para el total de la renta variable del país norteamericano, sin distinción por segmentos, la gestora de fondos prevé una revalorización del 24% a cierre del presente ejercicio y de un 19% en 2027.

PREVISIÓN DE REVALORIZACIÓN DEL 60% PARA LOS MERCADOS EMERGENTES

De su lado, entre los mercados emergentes, las compañías de crecimiento registraron la mayor subida bursátil, con un avance del 25%. Un punto porcentual por detrás se encuentran las 'large caps' (+24%), seguidas de las 'value' (+23%) y las 'small caps' (+13%).

Sin embargo, Lamont ha subrayado que más del 80% de las empresas de los mercados emergentes han registrado una rentabilidad inferior a la del conjunto del mercado, debido a que el buen comportamiento del índice está muy concentrado en las compañías de semiconductores de Corea del Sur y Taiwán.

De cara al cierre del ejercicio, el director de Investigación Estratégica tiene previsto que las firmas de las economías en desarrollo anoten un crecimiento superior al 60% y de un 23% adicional en el año siguiente.

"Las previsiones de beneficios para 2026 siguen revisándose al alza en muchos mercados. Los mercados emergentes están en pleno auge", ha corroborado Lamont.

EUROPA Y REINO UNIDO, ENTRE LOS REZAGADOS

Para Europa --sin incluir a Reino Unido--, la firma de inversión indica que los segmentos 'value', 'large caps' y growth' fueron quienes mejor comportamiento registaron hasta junio, con una apreciación del 9% en cada uno de ellos. En cuanto a las compañías de 'small caps', la tendencia de estas fue menos alcista. Así, el incremento bursátil se limitó al 4%.

En el caso del mercado de renta variable británico, Schroders reconoce en su estudio al índice 'value' como el más alcista en el primer semestre, al subir un 10%. Por detrás, se ubicaron las grandes (+6%), las de pequeña capitalización (+2%) y las que están en crecimiento (+1%).

Por sectores, el estratega ha resaltado que todos los que registraron pérdidas en el primer trimestre de este año obtuvieron beneficios en el segundo, especialmente el sector de las tecnologías de la información.

Este último, contabilizó una apreciación de cerca del 30% en el primer semestre del año, seguido del energético (+18%), industrial (+16%), del de 'utilities' (+9%), materiales (+7%), inmobiliario (+6%), consumo básico (+5%), financiero (+4%) y de salud (+3%). En negativo, concluyeron los primero seis meses el sector de servicios de comunicación (-2%) y el de consumo discrecional (-5%).