Secuoya registra un programa de pagarés de 75 millones en el MARF

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Content Group ha registrado este viernes un programa de pagarés por un importe máximo de 75 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME.

Banca March, que ha actuado como asesor registrado, agente de pagos y banco colocador en la operación, ha reseñado en una nota de prensa que los valores emitidos de este programa de pagarés estarán denominados en euros y que podrán tener diferentes fechas de vencimiento hasta los 24 meses.

De su lado, Secuoya hará uso de este programa como vía complementaria a la financiación bancaria. "Este programa reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales", han anotado desde Banca March.

De hecho, la entidad ha indicado que, en el caso del MARF, es asesor registrado en 40 de los 85 programas que hay actualmente en mercado, un 47% del total, mientras que es colocador de 57 de los 85 programa, un 67%.

En términos de volumen, a cierre de agosto, el 47% del saldo vivo de mercado había sido colocado por la mesa de distribución institucional de Banca March, esto es, 2.500 millones de euros de un total de 5.540 millones de euros.

Entre los programas en los que Banca March presta estos servicios figuran compañías como Elecnor, Tubacex, Barceló, Cie Automotive, Técnias Reunidas, Acciona Energía, Telefónica, Redeia, Enagás, Naturgy o Amadeus, entre otras.