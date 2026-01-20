Stoïk levanta 20 millones en una ronda de serie C e incorpora a la familia Veyrat como nuevo inversor

Archivo - De dcha a izda: el responsable de Stoïk en España, Juan Ignacio Ramallo, y el CEO y cofundador de la firma, Jules Veyrat. - STOÏK - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Stoïk ha anunciado el cierre de una ronda de financiación serie C de 20 millones de euros, liderada por Impala --de la familia Veyrat--, que se incorpora como nuevo inversor, y Opera Tech Ventures, inversor de largo recorrido en la insurtech.

También han participado en la ronda Alven y Andreessen Horowitz, que ya son inversores de Stoïk, especializada en la cobertura de riesgos cibernéticos.

Esta nueva ronda de financiación permitirá a la insurtech reforzar su oferta de ciberseguridad y seguros, continuar con su expansión internacional --con un foco especial en Europa Central y del Sur-- e invertir de forma adicional en el desarrollo de capacidades propias de inteligencia artificial. La compañía también prevé aumentar su plantilla de 130 a 200 empleados en los próximos doce meses.

En los cinco años desde su creación, la insurtech de origen francés ya cuenta con 10.000 empresas clientes, colabora con más de 2.000 corredores y cubre alrededor de 600 nuevas compañías cada mes.

La empresa opera en mercados como España, Francia, Alemania, Bélgica, Austria y Luxemburgo, y cerró 2025 con un crecimiento interanual superior al 200% en sus ingresos netos. Asimismo, alcanzó cerca de 50 millones de euros en primas brutas emitidas (GWP).