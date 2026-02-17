Talgo renueva su programa de pagarés de 150 millones en el MARF para el 2026

Tren de alta velocidad de Talgo. - TALGO

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Talgo ha acordado renovar su programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para el 2026, con un saldo vivo máximo de 150 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa tendrá vigencia hasta un año a partir de la fecha de registro del documento base informativo de incorporación de los pagarés en el MARF.

Los pagarés podrán emitirse por un plazo máximo comprendido entre los tres días hábiles y los siguientes 24 meses.

En este marco, la compañía ha detallado que los pagarés tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y estarán dirigidos exclusivamente a clientes profesionales, contrapartes elegibles e inversores cualificados.

Iberclear será, junto con sus entidades participantes, la entidad encargada del registro contable de los pagarés que se emitan con cargo al programa para su incorporación a cotización en el MARF.