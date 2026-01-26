Telefónica coloca un bono verde de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,707%

Archivo - Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha colocado un bono verde por un importe de 1.000 millones de euros y un cupón de 3,707%, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El libro de órdenes ha llegado a alcanzar 3.400 millones de euros, con alrededor de 200 órdenes y una base inversora que ha destacado por la participación de un 85% de inversores internacionales.

La emisión cuenta con un vencimiento en el 2 de mayo de 2033, mientras que el cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 2 de febrero. Una vez se complete este paso, se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

De esta manera, si se incluye el bono híbrido lanzado en la primera quincena de enero, la compañía ha colocado un total de 2.750 millones de euros en lo que va de año, además de 170 millones de francos suizos (184 millones de euros) emitidos hace unos días en el mercado suizo.

La firma destinará un importe equivalente a los ingresos netos a inversiones elegibles de acuerdo con el Sustainable Financing Framework de 2023.