El Tesoro de EEUU doblará sus recompras de bonos a largo plazo tras dispararse los intereses

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. - Douglas Christian/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que aumentará, "al menos al doble", el volumen de las operaciones de recompra de bonos a largo plazo para brindar apoyo a la liquidez, después de que en los últimos días se hubiera disparado a máximos de hace dos décadas el interés exigido a la deuda con vencimiento entre 10 y 30 años.

De este modo, desde el próximo el 9 de septiembre y hasta el 4 de noviembre de 2026, el Departamento liderado por Scott Bessent elevará el límite máximo actual por operación desde los actuales 2.000 millones de dólares (1.728 millones de euros) "a un mínimo de 4.000 millones de dólares (3.456 millones de euros) por operación".

Este aumento en el volumen de sus operaciones de recompra, anunciado apenas dos semanas después de que haber publicado el calendario trimestral de estas operaciones, refleja el interés del Tesoro en brindar mayor liquidez a los segmentos nominales a largo plazo, donde existe un respaldo sólido y constante por parte de los participantes del mercado, "como lo demuestra el importante volumen de ofertas de alta calidad que el Tesoro recibe habitualmente en las operaciones de recompra a largo plazo".

Tras al anuncio del Tesoro de EEUU, los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo se relajaban de manera significativa, después de llegar este martes a alcanzar máximos desde 2007.

De tal manera, el interés exigido al bono estadounidense a 30 años se moderaba al 5,187%, frente al 5,337% que llegó a alcanzar ayer; mientras que en el caso del bono a 20 años bajaba al 5,183% desde el 5,332%; y para el bono de EEUU a 10 años el rendimiento se situaba en el 4,637%, frente al 4,748% que llegó a alcanzar en la sesión del martes.