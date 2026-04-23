Tikehau Capital alcanza los 53.000 millones de euros en activos bajo gestión en el primer trimestre, un 7% más

Archivo - Logo de Tikehau Ace Capital. - TIKEHAU CAPITAL - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gestora francesa Tikehau Capital alcanzó aproximadamente los 53.000 millones de euros en activos bajo gestión al cierre del primer trimestre del 2026, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En los primeros tres meses del ejercicio, el grupo registró 1.000 millones de euros en entradas netas en estrategias de mercados privados, según informó en un comunicado.

En total, incluyendo las estrategias del mercado de capitales, las entradas netas se situaron en los 700 millones de euros como consecuencia de salidas en estrategias líquidas, según informó la compañía en un comunicado.

Por otra parte, la actividad inversora alcanzó los 1.000 millones de euros en el primer trimestre del año, impulsada por 'direct lending' y 'CLOs' --instrumentos de renta emitidos para financiar un conjunto específico de préstamos-- en crédito, estrategias 'core/core+' en real estate y estrategias de aeroespacial & defensa en capital privado

En paralelo, las desinversiones alcanzaron los 400 millones de euros, principalmente en crédito y estrategias 'value-add' en real estate.

El portfolio de inversión se situó al cierre del mes de marzo en los 3.900 millones de euros, frente a los 4.400 millones a 31 de diciembre del 2025, derivado de la desinversión en Schroders, que generó 179 millones de euros en ingresos de cartera en el trimestre.

Respecto a España, el trimestre estuvo marcado por la incorporación de nuevos coinversores en Eysa, así como desinversiones en activos inmobiliarios en la región ibérica.

Por actividad, el despliegue en crédito estuvo impulsado por el 'direct lending', con diversificación geográfica de las inversiones, incluyendo España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Alemania, mientras que la plataforma de CLO registró la fijación del precio del 'European CLO XV' y del 'US CLO VIII'.

En relación al capital privado, el grupo registró entradas adicionales en las estrategias de descarbonización por 2.600 millones de euros y en el ámbito aeroespacial & defensa, donde alcanzó los 600 millones de euros en activos bajo gestión al cierre del mes de marzo.

En cuanto a los activos reales, la actividad se centró principalmente en estrategias 'core/core+', manteniendo un enfoque disciplinado en activos de calidad y uso prudente del apalancamiento, según especificó Tikehau Capital.

Al cierre del primer trimestre del 2026, el grupo contaba con 7.500 millones de euros de 'dry powder', frente a los 7.600 millones registrados durante el mismo periodo del año anterior.