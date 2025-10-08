Torres (BBVA) tras reunirse en Londres con 18 inversores: "No hallé ni uno solo que no fuera a aceptar la OPA"

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, confía en que los inversores institucionales acudan en su totalidad a la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, especialmente tras haberse reunido con casi una veintena de ellos en Londres.

"Ayer mismo estuve en Londres, tuve muchas reuniones con mucho inversor institucional. Algunas fueron reuniones de grupo, otras individuales: un total de 18 inversores. No encontré ni uno solo que no fuera a aceptar la oferta y creo que eso lo dice todo", ha dicho Torres en una entrevista con Europa Press que ha tenido lugar este miércoles, dos días antes de que concluya el periodo de aceptación de la OPA.

El directivo considera que los inversores institucionales "tienen clarísima su decisión de aceptar la oferta de una forma casi unánime". Para Torres, este tipo de inversores ve "el racional estratégico" de la OPA y también aprecia "atractivo financiero" en los términos del canje de acciones.

La previsión de BBVA es que los fondos institucionales acudirán con toda su participación al canje de la OPA. Esto representa un 30% del capital total. Asimismo, el banco considera que los fondos indexados irán con la aceptación estimada, por lo que acudirán con el 50% de su participación. Como el peso de este tipo de accionistas es de un 20%, BBVA espera un 10% de aceptación.

Si a estas cifras se le suma el casi 4% de David Martínez, la aceptación rondaría ya el 45%, de acuerdo con las estimaciones que ha realizado Carlos Torres.

De hecho, el presidente de BBVA ha valorado la decisión de Martínez, que es un "inversor muy cualificado" que invierte con "visión estratégica".

"Es un accionista que lleva mucho tiempo en Banco Sabadell. Lleva más de una década, 12 años (...). Con lo que conoce muy bien desde dentro el proyecto de Banco Sabadell y por tanto está en una situación inigualable para comparar el valor que se crea en ese proyecto conjunto frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario", ha apostillado Torres.

El presidente del banco 'opante' ha argumentado que, si fuera accionista de Banco Sabadell, se "miraría mucho en el espejo de David Martínez", por ser alguien que "sabe lo que hace" y conoce bien a Banco Sabadell por dentro.

En todo caso, Torres considera que la acción de Banco Sabadell se ha duplicado en Bolsa "gracias a la OPA", alcanzando valores históricos. Tras ese 'rally', el banquero considera que la acción ha agotado su recorrido, por lo que es el momento de unirse a BBVA.

Además, acudir a la OPA supone adquirir una acción como la de BBVA "que tiene recorrido por sí sola" y, además, se crea valor con la unión. Torres ha explicado que "hay mucho que ganar" porque el beneficio por acción para los accionistas de Banco Sabadell se elevaría en más de un 40%.

"El que desaprovecha la oportunidad, si no hace nada, se pierde la oportunidad y pierde todos esos beneficios y se queda como accionista minoritario de un Banco Sabadell con una liquidez en Bolsa mucho menor", ha avisado el presidente de BBVA.