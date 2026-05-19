Torres (BBVA) sugiere invertir en IA y en transición energética frente al entorno de incertidumbre

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha propuesto reforzar las inversiones en inteligencia artificial (IA) y transición energética frente al contexto de incertidumbre que existe actualmente.

"Estamos en un entorno de gran incertidumbre que se inicia hace ya algunos años con el proteccionismo (...) y que se ha agravado la incertidumbre y el contexto se ha vuelto aun más incierto con los conflictos bélicos", ha indicado durante su intervención en un acto organizado por el diario 'Expansión'.

El presidente del banco ha indicado que esta situación pone "de relieve" las vulnerabilidades de las economías europeas y que, además, está "tensionando las alianzas históricas".

Así las cosas, para Torres, la "oportunidad" para hacer frente a este contexto incierto y volátil descansa en "la inteligencia artificial y la inversión en transición energética, que igual no está tan de moda ahora, pero que sigue siendo uno de las grandes oportunidades".

En el caso concreto de BBVA, Carlos Torres ha puesto en valor la diversificación del banco, gracias a su presencia en sus tres mercados principales (España, México y Turquía), además de en otros países de Latinoamérica.

Respecto al impacto de la IA, el presidente del banco ha recordado que, históricamente, todas las innovaciones tecnológicas y revoluciones industriales han creado empleo. "No veo por qué esta iba a ser distinta", ha recalcado.

En el banco, se considera que la IA va a traer "más competencia a todos los sectores" porque elimina la asimetría de la información y, por tanto, las barreras de entrada. "Va a haber mucha más entrada de competidores y creo que va a haber mejores condiciones para los clientes", ha afirmado.