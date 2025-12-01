Trade Republic lanza una campaña navideña con hasta 300 euros en acciones para clientes nuevos y actuales

Archivo - Recurso de Trade Republic sobre el 'skyline' de Madrid (España). - TRADE REPUBLIC - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El neobanco digital Trade Republic ha lanzado este lunes una campaña navideña con hasta 300 euros en acciones para nuevos y actuales clientes.

El bróker de inversión ha detallado en un comunicado que tanto nuevos como actuales clientes pueden obtener ese monto en una acción seleccionada al azar al comenzar a invertir o al invitar a un amigo a la entidad.

Para la promoción, válida hasta el Día de Reyes, se requiere un depósito mínimo de 100 euro y la realización de tres inversiones en un plazo de 21 días, excluyendo órdenes de venta y planes de ahorro (órdenes de compra recurrentes), en tanto que los clientes existentes pueden participar invitando hasta a 40 personas.

Con todo, las acciones otorgadas no pueden venderse durante un año.

Trade Republic ha anunciado que esta iniciativa se ha sumado a la de regalar acciones y fondos cotizados (ETF), lanzada a finales de 2023 y que permite a cualquier usuario enviar a familiares o amigos un activo financiero directamente desde la aplicación.

Esta opción de 'regalos' fue utilizada más de un millón de veces en las pasadas Navidades con un importe medio cercano a los 50 euros, por lo que mediante esta vía se movilizaron unos 50 millones de euros.

Los usuarios optaron mayoritariamente por fondos indexados diversificados --como el MSCI World, S&P 500 o Eurostoxx 600-- y por compañías tecnológicas de referencia, como Nvidia o Apple.

El jefe de Trade Republic en España y Portugal, Pablo López Gil-Albarellos, ha asegurado que el objetivo es fomentar "regalos que perduran" y promover la creación de patrimonio. "Queremos que esta Navidad la gente regale algo que realmente pueda cambiar vidas la posibilidad de empezar a ahorrar e invertir con una visión de largo plazo", ha señalado.

También ha indicado que, en un momento en el que "cerca del 60% de las compras de Black Friday son impulsivas", regalar o recibir una acción o ETF "puede marcar una diferencia real en la forma en que muchas personas piensan y gestionan su dinero".